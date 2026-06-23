نبض خبر
نه پزشکیان و شهباز شریف به مذاکره موشکی ایران
شهباز شریف که از مذاکره بر سر موشکهای ایران در مجلس پاکستان گفته بود، در نشست خبری مشترک با مسعود پزشکیان گفت: «کشورهای زیادی در سراسر جهان موشکهای بالستیک انبار میکنند. پس چرا باید به موشکهای ایران اعتراض کرد؟ این کار فقط جنجال ایجاد میکند، باعث تأخیرهای غیرضروری میشود و علامت سوالهای غیرضروری را مطرح میکند.» مسعود پزشکیان نیز تاکید کرد: «اگر موشکهایمان را که برای دفاع از خودمان هستند، نداشتیم، اسرائیل و آمریکا ایران را مانند غزه شخم میزدند و به پیر و جوان رحم نمیکردند. آنها از حقوق بشر صحبت میکنند. این یک دروغ بزرگ است. اگر نمیتوانستیم از خودمان دفاع کنیم، قطعاً به کشور ما رحم نمیکردند و قدرت ما را نابود میکردند. بنابراین، ما هرگز و تحت هیچ شرایطی با کسی در مورد تواناییهای دفاعی خود مذاکره نخواهیم کرد.» اظهارات پزشکیان را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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