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کد خبر:۱۳۸۱۱۱۰
کد خبر:۱۳۸۱۱۱۰
1294 بازدید
نظرات: ۱
نبض خبر

نه پزشکیان و شهباز شریف به مذاکره موشکی ایران

شهباز شریف که از مذاکره بر سر موشک‌های ایران در مجلس پاکستان گفته بود، در نشست خبری مشترک با مسعود پزشکیان گفت: «کشورهای زیادی در سراسر جهان موشک‌های بالستیک انبار می‌کنند. پس چرا باید به موشک‌های ایران اعتراض کرد؟ این کار فقط جنجال ایجاد می‌کند، باعث تأخیرهای غیرضروری می‌شود و علامت سوال‌های غیرضروری را مطرح می‌کند.» مسعود پزشکیان نیز تاکید کرد: «اگر موشک‌هایمان را که برای دفاع از خودمان هستند، نداشتیم، اسرائیل و آمریکا ایران را مانند غزه شخم می‌زدند و به پیر و جوان رحم نمی‌کردند. آنها از حقوق بشر صحبت می‌کنند. این یک دروغ بزرگ است. اگر نمی‌توانستیم از خودمان دفاع کنیم، قطعاً به کشور ما رحم نمی‌کردند و قدرت ما را نابود می‌کردند. بنابراین، ما هرگز و تحت هیچ شرایطی با کسی در مورد توانایی‌های دفاعی خود مذاکره نخواهیم کرد.» اظهارات پزشکیان را می‌بینید و می‌شنوید.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
4
2
پاسخ
شهباز شریف برادر نواز شریف است که دایم سر از عربستان د. می‌آورد .
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