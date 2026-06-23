نبض خبر
تصاویر بیرون کردن شش امامیها از حرم امام حسین
حضور طرفداران فرقه اسماعیلیه (شش امامیها) که به آن بهره نیز گفته میشود با هیبت سفیدشان در حرم امام حسین (ع) با اعتراض شیعیان اثنی عشری مواجه شد و آن را از حرم بیرون کردند. آنچه رخ داد را میبینید.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر شش امامی فرقه اسماعیلیه ویدیو اسماعیلیه
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لهجه ها معلومه ایرانی هستن، این تندرویها از مردم کربلا و نجف نیست. وقتی دسته جات ارمنی هم میان زیارت این کار اشتباهی است
خوشا آن که دلی بی باک دارد
خوشا آن دل که عشقی پاک دارد
خوشا رویی که در این ماه خونین
دو چشمی دائماً نمناک دارد
خوشا آن دل که عشقی پاک دارد
خوشا رویی که در این ماه خونین
دو چشمی دائماً نمناک دارد
این حرم حریم عاشقاست.دلبسته هارو دور کردن کاری بس بسیار اشتباست
مصطفی فرجی
مصطفی فرجی
جالبه در بین معترضین هیچ عراقی وجود نداره و همه معترضین ایرانی هستن !!!!!! ایرانیا کی میخوان دست از این رفتاراشون بردارن !!!!!!!!!!!!