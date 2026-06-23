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تعداد بازدید : 1710
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کد خبر:۱۳۸۱۰۹۳
کد خبر:۱۳۸۱۰۹۳
2953 بازدید
نظرات: ۲۳
نبض خبر

تصاویر بیرون کردن شش امامی‌ها از حرم امام حسین

حضور طرفداران فرقه اسماعیلیه (شش امامی‌ها) که به آن بهره نیز گفته می‌شود با هیبت سفیدشان در حرم امام حسین (ع) با اعتراض شیعیان اثنی عشری مواجه شد و آن را از حرم بیرون کردند. آنچه رخ داد را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر شش امامی فرقه اسماعیلیه ویدیو اسماعیلیه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۲۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
0
4
پاسخ
آیا اگر خود امام حسین بود چنین کاری میکرد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
0
4
پاسخ
لهجه ها معلومه ایرانی هستن، این تندروی‌ها از مردم کربلا و نجف نیست. وقتی دسته جات ارمنی هم میان زیارت این کار اشتباهی است
mostafa faraji
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
2
0
پاسخ
خوشا آن که دلی بی باک دارد
خوشا آن دل که عشقی پاک دارد
خوشا رویی که در این ماه خونین
دو چشمی دائماً نمناک دارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
3
1
پاسخ
ماه کاملش قشنگه ، شیعه دوازده امامیش
mostafa faraji
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
0
3
پاسخ
این حرم حریم عاشقاست.دلبسته هارو دور کردن کاری بس بسیار اشتباست

مصطفی فرجی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
0
3
پاسخ
چقدر عجیب امام حسین برای همه است
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
0
3
پاسخ
ايا علما ازاین کار راضی بودن ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
0
3
پاسخ
جالبه در بین معترضین هیچ عراقی وجود نداره و همه معترضین ایرانی هستن !!!!!! ایرانیا کی میخوان دست از این رفتاراشون بردارن !!!!!!!!!!!!
ناشناس
|
Canada
|
۰۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
0
3
پاسخ
چقدر زشت
اینجوری دل بدست نمیاد برادر
دل شکستن هنر نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۳
0
2
پاسخ
چرا؟؟؟
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