حضور طرفداران فرقه اسماعیلیه (شش امامی‌ها) که به آن بهره نیز گفته می‌شود با هیبت سفیدشان در حرم امام حسین (ع) با اعتراض شیعیان اثنی عشری مواجه شد و آن را از حرم بیرون کردند. آنچه رخ داد را می‌بینید.