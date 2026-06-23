سنای آمریکا به پایان جنگ با ایران رأی داد
سنای آمریکا قطعنامهای علیه جنگ با ایران تصویب کرد.
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به گزارش تابناک، مجلس سنای آمریکا امروز سهشنبه قطعنامهای را به تصویب رساند که از دونالد ترامپ میخواهد جنگ علیه ایران را مگر در صورت اخذ مجوز از کنگره متوقف کند.این قطعنامه با ۵۰ رای موافق و ۴۸ رای مخالف به تصویب رسید.
فارس در این باره نوشت: این قطعنامه که با هدف محدودکردن اختیارات جنگی ترامپ و جلوگیری از ورود به جنگ مجدد با ایران تصویب شده است، جنبه غیرالزامآور دارد و معادل یک قانون محسوب نمیشود.
پیشتر مجلس نمایندگان آمریکا نیز طرحی مشابه را تصویب کرده بود، اما هیچیک از این قطعنامهها برای رئیسجمهور آمریکا الزام قانونی ایجاد نمیکنند.
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