بازار رمزارزها در سال‌های اخیر برای بسیاری از کاربران، بیش از هر چیز با خرید، فروش و نگهداری دارایی‌های دیجیتال تعریف شده است.

نوبیتکس اما در سال‌های اخیر تلاش کرده است نقش این دارایی‌ها را در زندگی مالی کاربران بازتعریف کند. توسعه ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی دیجیتال بخشی از همین رویکرد است؛ رویکردی که تلاش می‌کند استفاده از رمزارزها را از سطح معامله فراتر ببرد و کاربردهای گسترده‌تری برای آن‌ها ایجاد کند.

نوبیتکس در همین چارچوب، نقشه راه تازه‌ای را برای کاربران بازار رمزارز ترسیم کرده است؛ مسیری که در آن دارایی دیجیتال تنها برای معامله یا ذخیره ارزش به کار نمی‌رود، بلکه می‌تواند در زمان‌های مختلف، کارکردهای متنوعی در زندگی مالی کاربران داشته باشد.

نقش تازه دارایی‌های دیجیتال در زندگی کاربران

یکی از چالش‌های رایج سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در دوره‌های نزولی بازار، این است که دارایی‌ها در عین حفظ ارزش بالقوه، کاربرد محدودی در زندگی مالی روزمره پیدا می‌کنند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار معمولاً با یک دوگانگی آشنا روبه‌رو می‌شود؛ یا دارایی خود را حفظ کند و از دسترسی به نقدینگی صرف‌نظر کند، یا برای پاسخ به نیازهای مالی کوتاه‌مدت، بخشی از سرمایه‌گذاری خود را نقد کند. این چالش در بازار دارایی‌های دیجیتال نیز وجود دارد؛ بازاری که بخش قابل توجهی از کاربران آن، نگاه میان‌مدت و بلندمدت به سرمایه‌گذاری دارند و لزوماً تمایلی به خروج از موقعیت‌های سرمایه‌گذاری خود ندارند.

نوبیتکس توسعه خدمات مالی مبتنی بر دارایی دیجیتال را با هدف پاسخ به همین مسئله دنبال کرده است. رویکردی که تلاش می‌کند میان نگهداری دارایی و استفاده از ظرفیت مالی آن، تعادل ایجاد کند و امکان بهره‌گیری از دارایی‌های دیجیتال را فراتر از خرید و فروش در اختیار کاربران قرار دهد.

در این نقشه راه، کاربر می‌تواند بدون خروج از بازار و بدون فروش دارایی‌های رمزارزی خود، مسیرهای مختلفی را برای تأمین نقدینگی یا کسب بازدهی انتخاب کند. دریافت اعتبار رمزارزی با وثیقه‌گذاری دارایی دیجیتال، یکی از این مسیرهاست و به کاربر امکان می‌دهد از دارایی خود به‌عنوان پشتوانه استفاده کند، بی‌آنکه لزوماً آن را بفروشد.

در کنار این امکان، وام و اعتبار خرید کالا نیز به‌عنوان بخشی از خدمات مالی نوبیتکس در دسترس کاربران قرار دارد. این ابزارها برای پاسخ به نیازهای مالی و مصرفی طراحی شده‌اند؛ نیازهایی که در بسیاری از موارد می‌توانند سرمایه‌گذار را به فروش زودهنگام دارایی وادار کنند.

بخش دیگر این مسیر، به درآمدزایی از دارایی‌های دیجیتال مربوط می‌شود. سرویس‌هایی مانند درآمد خودکار، رشد ثروت و استخر مشارکت با هدف فعال‌تر کردن دارایی کاربران طراحی شده‌اند؛ دارایی‌هایی که در مدل سنتی، معمولاً تنها در کیف پول نگهداری می‌شدند و نقشی جز انتظار برای تغییر قیمت نداشتند.

درآمد خودکار، امکان دریافت پاداش روی تعدادی از رمزارزها را فراهم می‌کند و در عین حال، قابلیت معامله دارایی را برای کاربر حفظ می‌کند. رشد ثروت و استخر مشارکت نیز برای کاربرانی طراحی شده‌اند که می‌خواهند بخشی از دارایی خود را در مسیرهای مشخص‌تری برای کسب بازدهی قرار دهند.

آنچه این خدمات را به یکدیگر متصل می‌کند، صرفاً تنوع محصول نیست؛ بلکه تلاش نوبیتکس برای شکل دادن به یک چرخه مالی مبتنی بر دارایی دیجیتال است. در این چرخه، کاربر می‌تواند سرمایه‌گذاری کند، دارایی خود را رشد دهد و در زمان نیاز، از همان دارایی به‌عنوان پشتوانه تأمین نقدینگی استفاده کند.

نوبیتکس با این نقشه راه تلاش می‌کند استفاده از دارایی دیجیتال را از سطح معامله فراتر ببرد و آن را به بخشی از مدیریت مالی کاربران تبدیل کند. در این مدل، دارایی دیجیتال می‌تواند همزمان در حفظ سرمایه، ایجاد بازدهی و تأمین نقدینگی نقش داشته باشد؛ بدون آنکه کاربر برای هر نیاز مالی ناچار به خروج از بازار باشد.

این رویکرد در نهایت، تصویری تازه از کارکرد دارایی دیجیتال ارائه می‌دهد؛ تصویری که در آن رمزارزها فقط موضوع معامله نیستند، بلکه می‌توانند در تصمیم‌های مالی، سرمایه‌گذاری و نقدینگی کاربران نقش فعال‌تری داشته باشند.