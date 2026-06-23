عکس: تجدید میثاق مسئولان قضایی با آرمان‌های امام خمینی (ره)

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه و جمعی از مسئولان عالی دستگاه قضا، همزمان با هفته قوه قضاییه با حضور در حرم مطهر امام خمینی(ره)، ضمن ادای احترام به بنیانگذار جمهوری اسلامی، با آرمان‌های امام راحل و انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.