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کد خبر: ۱۳۸۱۰۷۲
بازدید: ۲۶۳۸

عکس: تجدید میثاق مسئولان قضایی با آرمان‌های امام خمینی (ره)

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه و جمعی از مسئولان عالی دستگاه قضا، همزمان با هفته قوه قضاییه با حضور در حرم مطهر امام خمینی(ره)، ضمن ادای احترام به بنیانگذار جمهوری اسلامی، با آرمان‌های امام راحل و انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

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برچسب‌ها:
محسنی اژه ای رئیس قوه‌قضائیه حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای حجت الاسلام سید حسن خمینی مرقد امام عکس خبری
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.