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کد خبر:۱۳۸۱۰۷۰
کد خبر:۱۳۸۱۰۷۰
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نبض خبر

عکس العمل ایران به برنامه‌ بازرسی آژانس از تاسیسات هسته‌ای ایران

اسماعیل بقایی هامانه سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: «اساسا در این زمینه هیچ شیوه نامه‌ای وجود ندارد ما به عنوان عضو معاهده منع اشاعه به عنوان کشوری که متعهد به موافقت‌نامه‌های پادمان هست روال جاری رو ادامه خواهیم داد و فکر می‌کنم روال جاری هم خیلی روشن هست. نه دیداری با گروسی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تاسیسات هسته‌ای آسیب‌دیده ایران.» اظهارات بقائی هامانه را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر اسماعیل بقایی ویدیو توافق ایران و آمریکا مذاکرات ایران و آمریکا بازرسی از تاسیسات هسته‌ای
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