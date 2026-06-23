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پیام قالیباف به محسنی اژه‌ای

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به مناسبت هفته قوه قضائیه، گفت: با تلاش‌های دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی، گام‌های مؤثری در جهت افزایش اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی کشور برداشته شده است.
کد خبر: ۱۳۸۱۰۶۵
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پیام قالیباف به محسنی اژه‌ای

به گزارش تابناک به نقل از خانه ملت، متن پیام محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به مناسبت هفته قوه قضائیه به شرح زیر است.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای دامت برکاته

رئیس محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

فرارسیدن هفته قوه قضائیه، سالگرد شهادت بهشتی مظلوم و دیگر شهدای خدوم و ولایت‌مدار هفتم تیر ۱۳۶۰ و مصادف شدن آن با ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام، شهید راه حق و عدالت و شهدای سرافراز کربلا، فرصت مغتنمی برای پاسداشت مجاهدت‌های ارزشمند مجموعه قضایی کشور است.

امسال در فراق امام شهیدمان حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه، این هفته و ایام را در حالی پشت سر می گذاریم که کلام نافذ آن قائد شهید در ضرورت پاسداشت حقوق مردم و قاطعیت عدلیه همچنان چراغ راه است.   

آن مجموعه ارزشمند به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام اسلامی و جنابعالی که خود از سرآمدان قضات انقلابی، شجاع و با سابقه درخشان در برخورد با مفسدان اقتصادی هستید، مسئولیتی خطیر در اقامه قسط، احیای حقوق عامه و مبارزه با ظلم و فساد بر عهده دارد و با تلاش‌های آن مجموعه در دوره تحول و تعالی، گام‌های های مؤثری در جهت افزایش اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی کشور برداشته شده است.

اینجانب ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه، عرض خداقوت به جنابعالی و دیگر همکاران محترم و اعلام آمادگی از طرف خود و همکارانم در مجلس شورای اسلامی جهت همکاری‌های بیشتر بین دو قوه، از خداوند منان توفیق روزافزون‌تان در کسب رضایت ولی الله الاعظم ارواحنا فداه و عمل به فرامین رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه‌الله تعالی و خدمت بیشتر به مردم شریف ایران اسلامی را خواستارم.

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