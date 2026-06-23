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کد خبر:۱۳۸۱۰۶۰
کد خبر:۱۳۸۱۰۶۰
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نبض خبر

ادعای شهباز شریف درباره مذاکره بر سر موشک‌‌های ایران!

شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در سخنانی در مجلس پاکستان مدعی شد یکی از موارد مورد مذاکره در مذاکرات شصت روزه ایران و آمریکا متکی بر تفاهنامه بر سر موشک‌‌های ایران در مجلس پاکستان است. این ادعا بلافاصله از سوی ایران از اساس تکذیب شد و تاکید شد ایران در این زمینه مذاکره نمی‌کند. اظهارات نخست وزیر پاکستان را می‌بینید و می‌شنوید.
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