شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در سخنانی در مجلس پاکستان مدعی شد یکی از موارد مورد مذاکره در مذاکرات شصت روزه ایران و آمریکا متکی بر تفاهنامه بر سر موشک‌‌های ایران در مجلس پاکستان است. این ادعا بلافاصله از سوی ایران از اساس تکذیب شد و تاکید شد ایران در این زمینه مذاکره نمی‌کند. اظهارات نخست وزیر پاکستان را می‌بینید و می‌شنوید.