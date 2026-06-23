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کد خبر:۱۳۸۱۰۵۷
کد خبر:۱۳۸۱۰۵۷
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نبض خبر

کریس مورفی: برای بازگشایی تنگهٔ هرمز باید پول هنگفتی به ایران بپردازیم

سناتور کریس مورفی سیاستمدار مطرح آمریکایی گفت: «واقعیت این است که این تحریم‌ها برای همیشه برداشته شده‌اند و تمام اهرمی که می‌توانستیم برای توافق هسته‌ای استفاده کنیم را از دست داده‌ایم... از نظر تئوری، اعمال مجدد تحریم‌های نفت ایران پس از شصت روز یک اهرم است، اما آنها می‌دانند ایران چه خواهد کرد، دوباره تنگه را خواهد بست.» اظهارات کریس مورفی را می‌بینید و می‌شنوید.
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