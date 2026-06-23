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کد خبر:۱۳۸۰۹۸۲
کد خبر:۱۳۸۰۹۸۲
438 بازدید
نبض خبر

لحظه ریزش مرگبار سقف معبد روی سر مردم

بر اثر ریزش سقف یک معبد در حال ساخت در هند، دست‌کم هفت نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 20۲۰ نفر دیگر زخمی شدند. این لحظات را می‌بینید.
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