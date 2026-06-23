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کد خبر:۱۳۸۰۹۸۲
کد خبر:۱۳۸۰۹۸۲
438
بازدید
تاریخ انتشار: ۱۰:۳۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
23 June 2026
نبض خبر
لحظه ریزش مرگبار سقف معبد روی سر مردم
بر اثر ریزش سقف یک معبد در حال ساخت در هند، دستکم هفت نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 20۲۰ نفر دیگر زخمی شدند. این لحظات را میبینید.
https://www.tabnak.ir/005nFu
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نبض خبر
ریزش
معبد
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