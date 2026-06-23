مذاکرات پرسپولیس و اسکوچیچ منجر به حل یک مورد اختلافی شد و قرار است تا 24 ساعت آینده تکلیف نهایی مشخص شود.

پرسپولیس و اسکوچیچ به توافق نزدیک شدند

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ مدیران باشگاه پرسپولیس اوایل هفته جاری مذاکرات فشرده‌ای با دراگان اسکوچیچ سرمربی کروات فصل گذشته تراکتور در ترکیه انجام دادند، اما بدون امضای قرارداد به ایران بازگشتند.

پرسپولیسی‌ها در مذاکره با اسکوچیچ بر سر دو بند اختلاف داشتند. اولین مورد مدت قرارداد بود که پیگیری خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد که این مشکل برطرف شده است. اسکوچیچ خواهان قرارداد دوساله شده بود در حالی که مدیران پرسپولیس روی قرارداد یک ساله نظر داشتند. در نهایت این اختلاف برطرف و قرار شد قرارداد اسکوچیچ با پرسپولیس یک + یک ساله باشد.

اختلاف دوم مربوط به بندی مربوط به شرایط فورس ماژور (اضطراری) است. اسکوچیچ خواهان این موضوع است که در صورت فعال شدن این بند در هر زمانی، پول کامل قراردادش را بگیرد، اما مدیران پرسپولیس اعتقاد دارند در صورت فعال شدن این بند؛ تا همان زمان پول این مربی را بدهند. این موضوع هنوز حل نشده و طبق اطلاعات خبرنگار تسنیم قرار است دو طرف تا ۲۴ ساعت آینده در این باره بررسی‌های خود را انجام دهند تا تکلیف حضور یا عدم حضور اسکوچیچ در پرسپولیس مشخص شود.

این در شرایطی است که پرسپولیس ۵ تیر ماه در تورنمنتی ۳ جانبه برای تعیین نماینده سوم ایران در آسیا باید به مصاف چادرملو برود و در صورت برتری، روز ۸ تیر با گل گهر دیدار کند. اوسمار ویرا که اکنون هدایت سرخپوشان را بر عهده دارد، ممکن است در این مسابقات هم روی نیمکت سرخپوشان بنشیند، در غیر این صورت کریم باقری هدایت پرسپولیس را بر عهده خواهد داشت.