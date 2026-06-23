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پزشکیان عازم پاکستان شد

رئیس جمهور به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی اخیر، به‌ویژه ۱۶۸ دانش‌آموز شهید مدرسه میناب با هواپیمای ویژه «میناب ۱۶۸» عازم پاکستان شد
کد خبر: ۱۳۸۰۹۴۹
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1146 بازدید
پزشکیان عازم پاکستان شد

رئیس‌جمهور به‌منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی اخیر، به‌ویژه ۱۶۸ دانش‌آموز شهید مدرسه میناب که در پی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، با هواپیمای ویژه «میناب ۱۶۸» عازم پاکستان شد.

به گزارش تابناک؛ پزشکیان پیش از عزیمت به پاکستان: ما به‌دنبال اجرای کامل بندهایی هستیم که در چارچوب قوانین بین‌المللی و حقوق ملت ایران به امضا رسیده و در صورت تحقق این مهم، بسیاری از مشکلات منطقه کاهش یافته و دست متجاوزان و تجاوزکاران کوتاه خواهد شد.

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