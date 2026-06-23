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پیام احساسی شکیرا برای لیونل مسی

شکیرا، هنرمند مشهور کلمبیایی، پس از نمایش فوق‌العاده لیونل مسی در دیدار مقابل اتریش، پیام محبت‌آمیزی برای کاپیتان تیم ملی آرژانتین ارسال کرد.
کد خبر: ۱۳۸۰۹۴۵
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پیام احساسی شکیرا برای لیونل مسی

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ در دیدار دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، مسی با دو گل خود نه تنها دل هواداران آرژانتینی را شاد کرد، بلکه توجه بسیاری از طرفداران فوتبال در آمریکای جنوبی را نیز جلب کرد. شکیرا که از جایگاه ویژه‌ای بازی را تماشا می‌کرد، پس از پایان مسابقه، به مسی پیام تبریکی ارسال کرد.

این خواننده مشهور در استوری اینستاگرام خود عکسی از مسی منتشر کرد و نوشت: «بسیار به تو افتخار می‌کنم به خاطر همه آنچه برای خانواده‌ات، کشورت و تمام لاتین‌ها انجام می‌دهی.» او همچنین به فداکاری‌های مسی اشاره کرد و افزود: «تلاش و فداکاری تو برای بسیاری الگو است. به درخشش ادامه بده.»

با دو گلی که مسی به ثمر رساند، او به عنوان بهترین گلزن تاریخ جام‌های جهانی شناخته شد. این دو گل باعث شد تا تیم ملی آرژانتین به مرحله یک‌هشتم نهایی صعود کند و مسی اکنون با ۱۸ گل در شش دوره جام جهانی، رکوردی جدید را به نام خود ثبت کرده است. او می‌تواند با ادامه این روند، فاصله‌اش را با رکورد قبلی میروسلاو کلوزه که ۱۶ گل زده بود، بیشتر کند.

تیم ملی آرژانتین در ادامه این رقابت‌ها، روز شنبه ۲۷ ژوئن در مرحله گروهی به مصاف اردن خواهد رفت.

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