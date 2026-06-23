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تعداد بازدید : 913
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کد خبر:۱۳۸۰۹۳۴
کد خبر:۱۳۸۰۹۳۴
3518 بازدید
نظرات: ۳۲
نبض خبر

اعتراض پزشکیان به شوکه شدن مردم هر روز صبح

مسعود پزشکیان گفت: «چرا مردم هر روز وقتی از خواب بیدار می‌شوند، ناگهان مشاهده کنند که قدرت خریدشان کاهش یافته؟ صدها راه برای عبور از بن‌بست اقتصادی وجود دارد. شما و ما سیاست‌گذار و تأمین‌کنندۀ امنیت اعتباری مردم هستیم؛ پول مردم را می‌گیریم و زمانی که می‌خواهیم آن را بازگردانیم، دیگر ارزش گذشته را ندارد.» اظهارات پزشکیان را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر مسعود پزشکیان ابرتورم شوک قیمتی کاهش قدرت خرید مردم
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱۸
انتشار یافته: ۳۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
8
60
پاسخ
کاش مسعود رییس جمهور میشد!!! شانس نداریم!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
واقعا ، یکی از صدها راه هم میرفت به یه جایی می رسیدیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
9
62
پاسخ
كاش مسعود همه كاره ميشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
10
62
پاسخ
ببخشید ، ما مردم شرمنده ایم که این همه دغدغه به شما می دیم
البته می دونیم که رییس جمهور کاره ای نیست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
آره بنده خدا وزیر استیضاح شده رو کرده رئیس بانک مرکزی
چقدر کار کنه بنده خدا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
3
51
پاسخ
باشه قول میدیم شوکه نشیم. شما خودت رو ناراحت نکن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
9
53
پاسخ
فعلا که رئیس جمهور شما هستی
به کی اعتراض داری؟
دلار رو به اسم تک نرخی کردن که عملا نشد کی افزایش داد؟
گمنام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
0
11
پاسخ
مثل دانشگاه آزاد زمان بازنشستگی پرسنل پاداش آخر خدمت یکسال طول میدن تا پرداخت کنن سال بعد ارزش این پول یک چهارم نبست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
بیمه بیکاری منو 3ساله ندادن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
1
32
پاسخ
جواب این چرا رو شما باید بدهید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
4
24
پاسخ
فرافکنی تا کی ؟ واقعا شب با خیال راحت خوابت میبره ؟ نوری قزلجه سرخود اقلام غذایی رو تو این دو سال بیست تا سی برابر کرده یا طبق سیاستهای جنابعالی ؟ سفره جلوی خودت چند رنگه ؟ بگو دیگه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
دقیقا درسته.نوری قزلجه و همتی کمر مردم رو شکستن و راست راست راه میرن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
2
29
پاسخ
جالبه تورم نتیجه عملگکرد خودش و ... هست ، شاکی هم هست .

قول داده بودی که اگر بعد از سه ماه نتونستی چیزی رو درست کنی کنار بری .

همین که کنار نمیری یعنی خودت هم جزو مافیای تورم و فدرت هستی .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
5
33
پاسخ
مردم لطفا خجالت بکشید!!!
نمی بینید رئیس جمهور از دست ما ناراحته ؟!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
فقط خوب حقوق میگیره وکارم نمیکنه برو مشکل مسکن حل کن نه از کیسه خلیفه ببخش اخه این چه قانونی گذاشتی مستاجرها یکسال دیگه بمونه تو همان ملک طرف خانه شو لازم داره حالا که میتونه به مستاجر بکه برو
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