اعتراض پزشکیان به شوکه شدن مردم هر روز صبح

مسعود پزشکیان گفت: «چرا مردم هر روز وقتی از خواب بیدار می‌شوند، ناگهان مشاهده کنند که قدرت خریدشان کاهش یافته؟ صدها راه برای عبور از بن‌بست اقتصادی وجود دارد. شما و ما سیاست‌گذار و تأمین‌کنندۀ امنیت اعتباری مردم هستیم؛ پول مردم را می‌گیریم و زمانی که می‌خواهیم آن را بازگردانیم، دیگر ارزش گذشته را ندارد.» اظهارات پزشکیان را می‌بینید و می‌شنوید.