نبض خبر
اعتراض پزشکیان به شوکه شدن مردم هر روز صبح
مسعود پزشکیان گفت: «چرا مردم هر روز وقتی از خواب بیدار میشوند، ناگهان مشاهده کنند که قدرت خریدشان کاهش یافته؟ صدها راه برای عبور از بنبست اقتصادی وجود دارد. شما و ما سیاستگذار و تأمینکنندۀ امنیت اعتباری مردم هستیم؛ پول مردم را میگیریم و زمانی که میخواهیم آن را بازگردانیم، دیگر ارزش گذشته را ندارد.» اظهارات پزشکیان را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر مسعود پزشکیان ابرتورم شوک قیمتی کاهش قدرت خرید مردم
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انتشار یافته: ۳۲
کاش مسعود رییس جمهور میشد!!! شانس نداریم!!!
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ناشناس| |
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
ببخشید ، ما مردم شرمنده ایم که این همه دغدغه به شما می دیم
البته می دونیم که رییس جمهور کاره ای نیست
البته می دونیم که رییس جمهور کاره ای نیست
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ناشناس| |
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
چقدر کار کنه بنده خدا
فعلا که رئیس جمهور شما هستی
به کی اعتراض داری؟
دلار رو به اسم تک نرخی کردن که عملا نشد کی افزایش داد؟
به کی اعتراض داری؟
دلار رو به اسم تک نرخی کردن که عملا نشد کی افزایش داد؟
مثل دانشگاه آزاد زمان بازنشستگی پرسنل پاداش آخر خدمت یکسال طول میدن تا پرداخت کنن سال بعد ارزش این پول یک چهارم نبست
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ناشناس| |
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
فرافکنی تا کی ؟ واقعا شب با خیال راحت خوابت میبره ؟ نوری قزلجه سرخود اقلام غذایی رو تو این دو سال بیست تا سی برابر کرده یا طبق سیاستهای جنابعالی ؟ سفره جلوی خودت چند رنگه ؟ بگو دیگه
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ناشناس| |
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
جالبه تورم نتیجه عملگکرد خودش و ... هست ، شاکی هم هست .
قول داده بودی که اگر بعد از سه ماه نتونستی چیزی رو درست کنی کنار بری .
همین که کنار نمیری یعنی خودت هم جزو مافیای تورم و فدرت هستی .
قول داده بودی که اگر بعد از سه ماه نتونستی چیزی رو درست کنی کنار بری .
همین که کنار نمیری یعنی خودت هم جزو مافیای تورم و فدرت هستی .
مردم لطفا خجالت بکشید!!!
نمی بینید رئیس جمهور از دست ما ناراحته ؟!!!
نمی بینید رئیس جمهور از دست ما ناراحته ؟!!!
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ناشناس| |
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲