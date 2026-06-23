عکس: آیین سنتی «مشعل‌گردانی» نجفی‌های مقیم قم در هشتمین شب محرم

در آستانه تاسوعای حسینی، آیین کهن و نمادین مشعل‌گردانی با حضور جمعی از نجفی‌های مقیم قم برگزار شد. این کاروان عزادار با حرکت از مسجد امام رضا (ع) به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، با حمل مشعل‌های افروخته، فضای شهر را با یاد و خاطره شهدای کربلا و آیین‌های سنتی نجف اشرف عطرآگین کردند.