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کد خبر: ۱۳۸۰۹۲۵
بازدید: ۱۵۴۵

عکس: آیین سنتی «مشعل‌گردانی» نجفی‌های مقیم قم در هشتمین شب محرم

در آستانه تاسوعای حسینی، آیین کهن و نمادین مشعل‌گردانی با حضور جمعی از نجفی‌های مقیم قم برگزار شد. این کاروان عزادار با حرکت از مسجد امام رضا (ع) به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، با حمل مشعل‌های افروخته، فضای شهر را با یاد و خاطره شهدای کربلا و آیین‌های سنتی نجف اشرف عطرآگین کردند.

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برچسب‌ها:
عکس مستند مشعل گردانی قم
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.