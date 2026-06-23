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«ماری‌جوآنا» در ایران قانونی می‌شود؟

استفاده از دُزهای پایین ماری‌جوانا، سیاستی است که کشورهایی از جمله هلند از دهه ۷۰ قرن گذشته به اجرا درآورده‌اند؛ رویکردی که با هدف جدا کردن بازار موادمخدر سبک از مواد سنگین و کاهش آسیب‌های اجتماعی شکل گرفته است.
کد خبر: ۱۳۸۰۹۱۷
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2057 بازدید
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۸
«ماری‌جوآنا» در ایران قانونی می‌شود؟

به گزارش تابناک؛ روزنامه اطلاعات نوشت: اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا چنین الگویی می‌تواند در کشور‌های دیگر از جمله ایران نیز قابل اجرا باشد یا تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی، مسیر متفاوتی را رقم می‌زند؟

«حسین ذوالفقاری»، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: اکنون چنین موضوعی در دستورکار قرار ندارد و ما درمورد اینکه چه ماده مخدری جایگزین شود، فعلا نظر تخصصی نداریم.

وی ادامه داد: آنچه در برخی برنامه‌های درمانی دنبال می‌شود، کاهش تدریجی مصرف مواد پرخطر و حرکت به سمت روش‌های درمانی کنترل‌شده و علمی است و این موضوع با قانونی‌سازی مصرف موادمخدر تفاوت دارد.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: مطالعاتی درباره تجربه کشور‌های مختلف در این زمینه انجام شده و وضعیت چند کشور مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. به عنوان مثال، اکنون در کشور سوئیس، برخی از افراد در مکان‌های خاصی مصرف مواد خود را انجام می‌دهند؛ ما پس از اینکه موضوع را بررسی کردیم، به این نتیجه رسیدیم که در کشورمان، شرایط فرهنگی و اجتماعی این مسئله وجود ندارد. به عبارت دیگر، حتی اگر بتوانیم تعداد معتادانی را که باید به صورت روزانه مصرف کنند مشخص کنیم و خانه‌های ویلایی هم در اختیار آنان قرار دهیم، محلات چنین شرایطی را ندارند که در یک روز، ۵۰ تا ۱۰۰نفر فرضا بیایند در این محل‌ها و به یک خانه‌ای مراجعه کنند و در آنجا مصرف مواد مخدر داشته باشند، می‌خواهم بگویم که شرایط فرهنگی و اجتماعی در ایران تفاوت‌های خودش را دارد و نوع مراجعات و افرادی که مراجعه می‌کنند، کاملا متفاوت است.

وی ادامه داد: بحث بضاعت مالی نیز یکی از موضوعات در این زمینه است؛ ممکن است افراد در خارج از کشور از بضاعت مالی لازم برخوردار باشند و بتوانند خودشان هزینه‌ها را پرداخت کنند، اما ما امروز با معتادانی مواجهیم که اکثر آنها، اساسا توان پرداخت هزینه‌های این خدمات یا حتی آن میزان موادی که باید مصرف کنند و تحت کنترل باشند را هم ندارند.

ذوالفقاری اضافه کرد: بنابراین مدل‌هایی که در برخی کشور‌ها اجرا شده‌اند، لزوماً قابلیت اجرا در ایران را ندارند؛ زیرا علاوه بر تفاوت‌های فرهنگی، زیرساخت‌های اجتماعی و توان مالی افراد برای استفاده از خدمات کنترل‌شده نیز متفاوت است و این موضوع به بررسی‌های دقیق کارشناسی نیاز دارد.

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ماری جوآنا مواد مخدر قانونی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
2
14
پاسخ
خودتان را با سوییس مقایسه میکند ؟ نه عقلی است نه عملی است. حتی در آمریکا هم همچین خبرهایی نیست. یک کشور کوچک ثروتمند در اروپا با جمعیت معتاد محدود اینحا ما به اندازه کل جمعیت آن کشور فقط معتاد بیشتر داریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
10
6
پاسخ
تنها راه نجات جوانان از گرفتار شدن در ورطه مرگبار مواد مخدر صنعتی همین قانونی شدن کشت و مصرف ماری جوانا هست و بس . در اکثر کشورها قانونی کردن و بسیار هم موفق بوده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
2
16
پاسخ
همین الان که آزاد نیست تو کوچه و خیابان براحتی گل میکشن. هر جا قدم میزاری بوی گل در فضا پیچیده. قبلنا به این شدت نبود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
1
7
پاسخ
حالا همه مشکلاتمون حل شده، خودمون را با اروپا مقایسه میکنیم. چرا اخیرا یکسری فکر قانونی کردن کشت تریاک و ازاد کردن ماری جوانا و... هستند. مواد مخدر یک نسل را نابود میکند. بهتره بحای لین کارها بفکر تولید و لشتغال و ورزش بود.
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
1
5
پاسخ
خوبه والا من بعد هرکسی باهات تصادف کرد دلیل ملنگ بودنش قانونی میشه !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
3
5
پاسخ
جالبه در این موارد از غرب خوب پیروی می کنن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
کدوم پیروی ؟اینجا هیچی آزاد نیست ولی همه جور مواد صنعتی خطرناک در حال استفاده است ، استفاده از گوشی و اینترنت پیروی از غربه ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
1
4
پاسخ
ما یک سیگار نکشیدیم تا حالا ، اگه واقعا چیزی هست که خوب باشه و ضررش از سیگار کمتر باشه و حال و روح آدم رو خوب کنه ،از مردم دربغ نباید کرد ، به شرطی که مفید باشه و بشه کنترلش کرد ، کلسترول و نمک و قند هم بسیار خطرناکه اگر مراعاتی نباشه
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