تو شأن آیه آیه قرآنی ؛ جواد مقدم
تو شأن آیه آیه قرآنی
مسلمانت شد راهب نصرانی
بأین مسلم و بأین هانی
به پا کرده عشقت عجب طوفانی
ندارم من عشقی به جز تو والله
اباعبدالله یا اباعبدالله
فدای آن که گفت حسین منی
بدون تو دنیا ندارد معنی
برای تو مردن حسین جان یعنی
شوم بعد از مرگم به تو الحقنی
بگو الحقنی بالحسین یا الله
اباعبدالله یا اباعبدالله
چنان گریه بر تو فضیلت دارد
غلامت هر کس شد هویت دارد
جهان بر عشقت محوریت دارد
تو عشقی هستی که حقیقت دارد
ندارم غیر از تو کسی را والله
اباعبدالله یا اباعبدالله
یه عمره پای عشق تو درگیرم
خوشم مجنونم خوش به این تقدیرم
تو لب تر کن بی شک برات میمیرم
در خونه ات آقا بزن زنجیرم
ابد والله ما ننسی یا ثارالله
اباعبدالله یا اباعبدالله
همین که تو روضه ام کافیه واسم
با دستای ساقی پر شده کاسم
سر از پا نشناسم پر از احساسم
آی اهل عالم من سگ عباسم
به تمثال ساقی تو ایول الله
اباعبدالله یا اباعبدالله