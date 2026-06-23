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کد خبر:۱۳۸۰۹۱۱
کد خبر:۱۳۸۰۹۱۱
449 بازدید
حسینیه تابناک

تو شأن آیه آیه قرآنی ؛ جواد مقدم

در ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع)، مداحی تو شأن آیه آیه قرآنی را با نوای کربلایی جواد مقدم می‌بینید و می‌شنوید.

تو شأن آیه آیه قرآنی
مسلمانت شد راهب نصرانی
بأین مسلم و بأین هانی
به پا کرده عشقت عجب طوفانی

ندارم من عشقی به جز تو والله
اباعبدالله یا اباعبدالله

فدای آن که گفت حسین منی
بدون تو دنیا ندارد معنی
برای تو مردن حسین جان یعنی
شوم بعد از مرگم به تو الحقنی

بگو الحقنی بالحسین یا الله
اباعبدالله یا اباعبدالله

چنان گریه بر تو فضیلت دارد
غلامت هر کس شد هویت دارد
جهان بر عشقت محوریت دارد
تو عشقی هستی که حقیقت دارد

ندارم غیر از تو کسی را والله
اباعبدالله یا اباعبدالله

یه عمره پای عشق تو درگیرم
خوشم مجنونم خوش به این تقدیرم
تو لب تر کن بی شک برات میمیرم
در خونه ات آقا بزن زنجیرم

ابد والله ما ننسی یا ثارالله
اباعبدالله یا اباعبدالله

همین که تو روضه ام کافیه واسم
با دستای ساقی پر شده کاسم
سر از پا نشناسم پر از احساسم
آی اهل عالم من سگ عباسم

به تمثال ساقی تو ایول الله
اباعبدالله یا اباعبدالله

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برچسب‌ها:
حسینیه تابناک جواد مقدم اباعبدالله(ع) امام حسین مداحی ویدیو
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