عکس: سفر تیم مذاکره کننده ایران به عمان
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به همراه سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه و اعضای تیم مذاکرهکننده ایران، در جریان سفر رسمی به عمان با سلطان هیثم بن طارق در مسقط دیدار کردند. این دیدار با محوریت بررسی روند مذاکرات، تحولات منطقه و ترتیبات مرتبط با مدیریت تنگه هرمز برگزار شد و بر تداوم رایزنیهای سیاسی میان تهران و مسقط تأکید شد.
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برچسبها:عکس خبری وزیر خارجهٔ عمان قالیباف مسقط
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