عکس: سفر تیم مذاکره کننده ایران به عمان

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به همراه سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه و اعضای تیم مذاکره‌کننده ایران، در جریان سفر رسمی به عمان با سلطان هیثم بن طارق در مسقط دیدار کردند. این دیدار با محوریت بررسی روند مذاکرات، تحولات منطقه و ترتیبات مرتبط با مدیریت تنگه هرمز برگزار شد و بر تداوم رایزنی‌های سیاسی میان تهران و مسقط تأکید شد.