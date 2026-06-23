علیرضا بیرانوند در مصاحبه‌ای پس از درخشش در بازی ایران و بلژیک گفت: «...طارمی بهترین حرف های عمرش را در رختکن به بچه ها زد... لوکاکو مثل تریلی بدون راننده است... خیلی نگران امیر قلعه‌نویی بودم/ وقتی در دقیقه ۷۰ وقت استراحت دادند، امیر قلعه‌نویی روی نیمکت نشسته بود و تکان نمی‌خورد. قلعه‌نویی استرس زیادی داشت... نیوزیلند تیم خوبی بود و خیلی کم در جام جهانی این اتفاق رخ می‌دهد که دو بار عقب باشید و بازی را برگردانید... فکر نمی‌کردم دی‌بروینه آن توپ را استپ کند. هر بازیکن دیگری بود توپ را از دست می‌داد. او فقط می‌توانست پاس بدهد و من در آن صحنه کاری از دستم بر نمی‌آمد و دستم را با تمام وجود انداختم و خدا را شکر توپ را گرفتم... مقصر نتیجه بازی با نیوزیلند افرادی بودند که نیوزیلند را برای ما کوچک کردند. آنقدر گفتند نیوزیلند تیم خوبی نیست که روی ذهنیت بچه‌ها تاثیر گذاشت... دوست داشتیم مصر برنده بازی با نیوزیلند باشد و همین اتفاق هم رخ داد... نیوزیلند اگر نتیجه می‌گرفت کار ما سخت می‌شد... مصر با تساوی برابر ما هم صعود می‌کند و بازیکنان آن‌ها الان ریلکس‌تر هستند و می‌شود روبروی آن‌ها فوتبال بازی کرد. نباید مقابل مصر گل بخوریم. مصر بازیکنان خطرناکی دارد و اگر برای مساوی آمدند، نباید احساساتی شویم و بخواهیم آن‌ها را شکست بدهیم.... ما فقط نباید به مصر ببازیم و می‌توانیم به دور بعدی صعود کنیم... من همیشه می‌گفتم چند الگوی ورزشی دارم و یکی از آن‌ها کورتوآ بود. به بچه‌ها گفتم بازی انجام می‌دهم که با افتخار پیراهن کورتوآ را بگیرم... این مدل مو ایده خودم است. بچه‌ها گفتند موهایت را نبند چون شبیه یکی از یاران جومونگ شدی... بهترین گلر تاریخ جهان؟ به نظرم بوفون بهترین تاریخ است و او را انتخاب می‌کنم» اظهارات بیرانوند را می‌بینید و می‌شنوید.