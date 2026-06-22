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تعداد بازدید : 915
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کد خبر:۱۳۸۰۸۹۷
کد خبر:۱۳۸۰۸۹۷
1683 بازدید
نظرات: ۵
سوت

صحبت‌های جهانبخش و طارمی در رختکن قبل بازی ایران و بلژیک

صحبت‌های انگیزشی علیرضا جهانبخش و مهدی طارمی در رختکن تیم ملی قبل بازی ایران و بلژیک را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
سوت علیرضا جهانبخش مهدی طارمی ویدیو ایران بلژیک جام جهانی ۲۰۲۶ رختکن تیم ملی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
3
2
پاسخ
این تیم مربی نداره اینا صحبت میکنن . البته از تعویضها معلوم شد که مربی نداره !!!!
پاسخ ها
حمیدرضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
دقیقاٌ دقیقاً دقیقاً
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
0
2
پاسخ
درود بر شرفتون. درود بر غیرت ایرانی
عثمون دوبله
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
2
2
پاسخ
اون جهانبخش چی میگه این وسط،،دوزار بازیکن نیست بمولا،، به توپ میگه قارپوز،همون ثانیه اول که اومد تو زمین نزدیک بود تیم رو ده نفره کنه،شاتس آوردیم تیم داوری مماشات کرد با ما،،،،،
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
2
2
پاسخ
طارمی خودش از همه کمتر دوید!
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