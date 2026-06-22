سوت
صحبتهای جهانبخش و طارمی در رختکن قبل بازی ایران و بلژیک
صحبتهای انگیزشی علیرضا جهانبخش و مهدی طارمی در رختکن تیم ملی قبل بازی ایران و بلژیک را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:سوت علیرضا جهانبخش مهدی طارمی ویدیو ایران بلژیک جام جهانی ۲۰۲۶ رختکن تیم ملی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا
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این تیم مربی نداره اینا صحبت میکنن . البته از تعویضها معلوم شد که مربی نداره !!!!
پاسخ ها
حمیدرضا| |
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
اون جهانبخش چی میگه این وسط،،دوزار بازیکن نیست بمولا،، به توپ میگه قارپوز،همون ثانیه اول که اومد تو زمین نزدیک بود تیم رو ده نفره کنه،شاتس آوردیم تیم داوری مماشات کرد با ما،،،،،