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کد خبر:۱۳۸۰۸۸۸
کد خبر:۱۳۸۰۸۸۸
13373 بازدید
نظرات: ۶۱
نبض خبر

خوش چشم: فردوسی پور در خدمت اسرائیلی‌هاست!

بعد از اینکه عادل فردوسی پور با پیش بینی‌های پیاپی اشتباه مصطفی خوش چشم کارشناس شبکه افق شوخی کرد و گفت دنبال خوش چشم فوتبال می‌گردد، خوش چشم اینقدر عصبانی شد که روی آنتن فردوسی پور را در خدمت منافع آمریکا و اسرائیل خواند! این خبرنگار که به عنوان کارشناس ثابت آورده می‌شود ادعا کرد طراحی آمریکا و اسرائیل را خنثی کرد و به همین دلیل با او مشکل دارند اما اشاره نکرد دقیقاً کجا چنین خنثی سازی کرده است؟
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برچسب‌ها:
نبض خبر مصطفی خوش چشم عادل فردوسی پور ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۳
در انتظار بررسی: ۴۱
انتشار یافته: ۶۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
100
401
پاسخ
از اونجایی که این کارشناس نما هرچی تا حالا گفته برعکس شده پس فردوسی پور اصلا در خدمت اسرائیل نیست
پاسخ ها
ناشناس
| Canada |
۰۸:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
من با این فرد (خوش چشم) از طریق سایت تابناک آشنا شدن. راستی چرا این فرد دایما در فضا هست؟ حرفهای عجیب میزند که فقط خوراک اسراییل میشود.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
نقطه زنی خوبی بود که توسط فردوسی پور انجام شد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
عادل بابت زن زندگی چه شویی بازی کرد اما بابت حمله به کشور ، سکوت . اینکه ابراز نظر بکنه یا نه ، کاملا اختیاریه . اما اینکه عده ای دنبالش می کنند و مجیزش را می گویند ، قطعا نوعی بیماری است .
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
حالا شدی استاد مسائل بین الملل؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
از اونجایی که فردوسی پور همیشه منتقد، حمله آمریکا و اسرائیل رو محکوم نکرد، خدمت خوبی به اسرائیل کرد.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
خوبه دیگه تو جریان زن زندگی عادل وامثال ایشون داشتن خودشون رو هلاک میکردن ولی برای مدرسه شجره طیبه میناب هیچ حرفی برای گفتن نداشتن .
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
همین که فردوسی پور به خوش چشم حمله کرده، یعنی خوش چشم موفق بوده. پیش بینی از آینده به خصوص وقتی درباره ترامپ دمدمی مزاج باشه،طبیعی است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
81
329
پاسخ
شما که تحلیلهات اکثرا ابکی هست آقا خوش چشم.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
تحلیل معکوس دادند ،همه برنامه ریزی هارو بر باد میده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
48
255
پاسخ
اینقدر حق به جانب و خود حقیقت پندار نباشید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
44
239
پاسخ
عزت دست خداست. عادل کجا، مصطفی کجا. یا حق
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
اره عزت دست خداس عادل کجا میتونه درباره مدرسه شجره طیبه میناب حرف بزنه اصلا شرافتش اجازه نمیده ولی میتونه برای زن زندگی گلوش رو پاره کنه حالا شما خودت عزت رو تو کدوم میبینی ؟؟؟؟؟؟!!!!!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
عادل نه ظالم
زیرا همین فردوسی‌پور تمام شهرتش رو از جمهوری اسلامی ایران به دست آورد و حالا برای پول در مقابل ملت به وطن فروشی روی آورد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
با عزت دست خداست موافقم
آدم شریف باید نون بازوشوبخوره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
228
66
پاسخ
حقیقت تلخه
فردوسی پور از فردوسی پور قبلی خیلی فاصله گرفته
یا شاید تظاهرات کمتر شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
30
225
پاسخ
اتفاقا این اقا و جریانش مشکوک هستند ، مثلا خواستن شک از خودشون بردارن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
18
68
پاسخ
تابناک برای کدوم گروه هستی نظرات مورد علاقت فقط تأیید داره.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
تمامی رسانه های جهان نان به نرخ روز میخورن
سالم پیدا کردی به بنده هم نشان بده
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
44
214
پاسخ
چند وقتی هست تلویزیون از برنامه های طنز خالی هست کارشناسی های ابن بنده خدا تنها دلخوشی تلویزیونی ماست
پاسخ ها
سعید
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
دمت گرم
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
چه قدر با نمک؟ رو دل شدیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
203
73
پاسخ
خوش چشم کارشناس خوب
عدالت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
51
35
پاسخ
چرا عادل فردوسی پور از جواب ظریف و روحانی سخن نمی گوید مگر ادعا نکردند تحریم بالمره لغو می شود نه تعلیق
مگر نگفتند در هیچ جا کلمه تعلیق نیامده
مکر نگفتند مکانیسم ماشه وجود ندارد در برجام
مگر نگفتند آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کنیم که نیازی به 45 تومان یارانه نداشته باشید
مگر نگفتند تحریم ها دیگر بر نمی گردد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
عدالت جان این فرمایش آقای روحانی وامثال ایشان یک اگر داشت:اگر بعضی ها بگذارند!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
فردوسی پور داره از صدا و سیما انتقام می گیره . مگر اینکه باور کنیم شبها می نشیند و شبکه افق می بیند که خوش چشم را می شناسند .‌
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