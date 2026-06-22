بعد از اینکه عادل فردوسی پور با پیش بینی‌های پیاپی اشتباه مصطفی خوش چشم کارشناس شبکه افق شوخی کرد و گفت دنبال خوش چشم فوتبال می‌گردد، خوش چشم اینقدر عصبانی شد که روی آنتن فردوسی پور را در خدمت منافع آمریکا و اسرائیل خواند! این خبرنگار که به عنوان کارشناس ثابت آورده می‌شود ادعا کرد طراحی آمریکا و اسرائیل را خنثی کرد و به همین دلیل با او مشکل دارند اما اشاره نکرد دقیقاً کجا چنین خنثی سازی کرده است؟