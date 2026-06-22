نبض خبر
خوش چشم: فردوسی پور در خدمت اسرائیلیهاست!
بعد از اینکه عادل فردوسی پور با پیش بینیهای پیاپی اشتباه مصطفی خوش چشم کارشناس شبکه افق شوخی کرد و گفت دنبال خوش چشم فوتبال میگردد، خوش چشم اینقدر عصبانی شد که روی آنتن فردوسی پور را در خدمت منافع آمریکا و اسرائیل خواند! این خبرنگار که به عنوان کارشناس ثابت آورده میشود ادعا کرد طراحی آمریکا و اسرائیل را خنثی کرد و به همین دلیل با او مشکل دارند اما اشاره نکرد دقیقاً کجا چنین خنثی سازی کرده است؟
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر مصطفی خوش چشم عادل فردوسی پور ویدیو
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غیر قابل انتشار: ۳۳
در انتظار بررسی: ۴۱
انتشار یافته: ۶۱
از اونجایی که این کارشناس نما هرچی تا حالا گفته برعکس شده پس فردوسی پور اصلا در خدمت اسرائیل نیست
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۸:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
ناشناس| |
۰۹:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
ناشناس| |
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
علی| |
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
ناشناس| |
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
ناشناس| |
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
علی| |
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
شما که تحلیلهات اکثرا ابکی هست آقا خوش چشم.
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ناشناس| |
۰۹:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
عزت دست خداست. عادل کجا، مصطفی کجا. یا حق
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ناشناس| |
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
ناشناس| |
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
زیرا همین فردوسیپور تمام شهرتش رو از جمهوری اسلامی ایران به دست آورد و حالا برای پول در مقابل ملت به وطن فروشی روی آورد
ناشناس| |
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
آدم شریف باید نون بازوشوبخوره
حقیقت تلخه
فردوسی پور از فردوسی پور قبلی خیلی فاصله گرفته
یا شاید تظاهرات کمتر شده
فردوسی پور از فردوسی پور قبلی خیلی فاصله گرفته
یا شاید تظاهرات کمتر شده
اتفاقا این اقا و جریانش مشکوک هستند ، مثلا خواستن شک از خودشون بردارن
تابناک برای کدوم گروه هستی نظرات مورد علاقت فقط تأیید داره.
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ناشناس| |
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
سالم پیدا کردی به بنده هم نشان بده
چند وقتی هست تلویزیون از برنامه های طنز خالی هست کارشناسی های ابن بنده خدا تنها دلخوشی تلویزیونی ماست
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سعید| |
۰۸:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
علی| |
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
چرا عادل فردوسی پور از جواب ظریف و روحانی سخن نمی گوید مگر ادعا نکردند تحریم بالمره لغو می شود نه تعلیق
مگر نگفتند در هیچ جا کلمه تعلیق نیامده
مکر نگفتند مکانیسم ماشه وجود ندارد در برجام
مگر نگفتند آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کنیم که نیازی به 45 تومان یارانه نداشته باشید
مگر نگفتند تحریم ها دیگر بر نمی گردد
مگر نگفتند در هیچ جا کلمه تعلیق نیامده
مکر نگفتند مکانیسم ماشه وجود ندارد در برجام
مگر نگفتند آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کنیم که نیازی به 45 تومان یارانه نداشته باشید
مگر نگفتند تحریم ها دیگر بر نمی گردد
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
ناشناس| |
۰۹:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲