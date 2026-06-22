عکس: اسلام‌آباد در آستانه سفر پزشکیان

دولت پاکستان در واکنش به سفر قریب‌الوقوع رئیس‌جمهور ایران، مسعود پزشکیان، اعلام کرد که این سفر فرصتی مناسب برای گفتگو درباره تلاش‌های دیپلماتیک در منطقه است. طبق اعلام مقامات پاکستانی، در این دیدارها مسیرهای احتمالی مذاکرات بین‌المللی و همکاری‌های دو جانبه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.