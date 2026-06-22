عکس: تیراندازی در مدرسه‌ای در فیلیپین؛ ۳ کشته و ۵ زخمی

لیس فیلیپین اعلام کرد که در پی تیراندازی در دبیرستان ملی «سان خوزه» در شهر تاکلوبان، ۳ نفر کشته و ۵ نفر دیگر زخمی شدند. تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که هر دو عامل این حادثه، افراد زیر سن قانونی (نوجوان) هستند که در جریان درگیری دستگیر شده‌اند.