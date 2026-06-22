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کد خبر: ۱۳۸۰۸۵۰
بازدید: ۱۸۷۲

عکس: میراثی که زنده می‌ماند؛ از پدر به پسر

در کارگاهی کوچک در حلب، زمان به عقب بازمی‌گردد؛ جایی که ابراهیم سکار، استاد کهن ساخت عود، با دستانی که سی سال است با چوب و سیم درگیرند، هنر خود را به فرزندش می‌آموزد. این تنها ساختن یک ساز نیست، بلکه جاری کردن نغمه‌های اصیل فرهنگی در خون نسل‌های آینده است.

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برچسب‌ها:
عکس مستند ساخت عود ابراهیم سکار حلب سوریه
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.