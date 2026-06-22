عکس: میراثی که زنده میماند؛ از پدر به پسر
در کارگاهی کوچک در حلب، زمان به عقب بازمیگردد؛ جایی که ابراهیم سکار، استاد کهن ساخت عود، با دستانی که سی سال است با چوب و سیم درگیرند، هنر خود را به فرزندش میآموزد. این تنها ساختن یک ساز نیست، بلکه جاری کردن نغمههای اصیل فرهنگی در خون نسلهای آینده است.
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برچسبها:عکس مستند ساخت عود ابراهیم سکار حلب سوریه
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