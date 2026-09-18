مک‌اندچیز فوری نسخه‌ای ساده و سریع از یکی از محبوب‌ترین غذاهای خانگی آمریکایی است؛ غذایی خامه‌ای، پنیری و گرم که در این روش بدون جوشاندن جداگانه پاستا و بدون پخت در فر، در یک ظرف آماده می‌شود. ویژگی اصلی این دستور، پخت ماکارونی آرنجی در شیر است؛ روشی که باعث می‌شود پایه سس از همان ابتدا غلیظ و لطیف شود و پنیر چدار تازه‌رنده‌شده با بافتی کرمی به آن اضافه شود. برای ایجاد حس نسخه کلاسیکِ فرپز، روی این مک‌اندچیز با خرده‌نان پانکو که در کره برشته شده کامل می‌شود؛ در نتیجه غذا هم بافت نرم و کش‌دار سس پنیری را دارد و هم رویه‌ای ترد و طلایی. جزئیات دستور تهیه این مک‌اندچیز فوری را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.