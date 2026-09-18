تهچین؛
دستور پخت مکاندچیز فوری
مکاندچیز فوری نسخهای ساده و سریع از یکی از محبوبترین غذاهای خانگی آمریکایی است؛ غذایی خامهای، پنیری و گرم که در این روش بدون جوشاندن جداگانه پاستا و بدون پخت در فر، در یک ظرف آماده میشود. ویژگی اصلی این دستور، پخت ماکارونی آرنجی در شیر است؛ روشی که باعث میشود پایه سس از همان ابتدا غلیظ و لطیف شود و پنیر چدار تازهرندهشده با بافتی کرمی به آن اضافه شود. برای ایجاد حس نسخه کلاسیکِ فرپز، روی این مکاندچیز با خردهنان پانکو که در کره برشته شده کامل میشود؛ در نتیجه غذا هم بافت نرم و کشدار سس پنیری را دارد و هم رویهای ترد و طلایی. جزئیات دستور تهیه این مکاندچیز فوری را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
مواد لازم برای ۴ نفر:
۴۸۰ میلیلیتر شیر کامل
۱ قاشق چایخوری نمک کوشر، یا بیشتر به میزان لازم
یک پنس فلفل کاین
یک نیشگون جوز هندی خشک، اختیاری
یک پنس بسیار کوچک جوز هندی آسیابشده
۳ قاشق غذاخوری کره بدون نمک، تقسیمشده
حدود ۱۰۰ گرم ماکارونی آرنجی
حدود ۳۰ گرم خردهنان پانکو
حدود ۱۱۵ گرم پنیر چدار تند، تازه رندهشده
حدود ۱۱۵ گرم پنیر چدار سفید، تازه رندهشده
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