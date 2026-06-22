En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 3055
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۸۰۸۳۵
کد خبر:۱۳۸۰۸۳۵
6439 بازدید
نبض خبر

چرخش شگفت انگیز اینترنشنال پس از عملکرد تیم ملی فوتبال!

در حالی که مجریان شبکه اینترنشنال ابراز عملیات روانی رژیم اسرائیل تا دیروز پرفشار این خط را دنبال می‌کردند که تیم ملی فوتبال ایران، «تیم جمهوری اسلامی» است و نه «تیم ایران»، حالا با موفقیت تیم ملی ایران دور پلیسی زده‌اند و در چرخشی آشکار، تیم ملی را تیم مردم ایران می‌خوانند! این ویدیو را ببینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر تیم‌ملی فوتبال ایران ایران اینترنشنال تیم ملی ایران ویدیو جام جهانی ۲۰۲۶ فیلم جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
قدردانی ایرانیان از علیرضا بیرانوند در لس آنجلس
تعابیر قابل تامل بیرانوند پس از درخشش مقابل بلژیک
شادی رضا پهلوی بابت عملکرد تیم ملی فوتبال!
حرف‌های حسرت بار طارمی پس از بازی بلژیک
محسن نامجو ایران اینترنشنال را له کرد
صوت لو رفته از سیما ثابت مجری شبکه اینترنشنال
گزارش عجیب ایران اینترنشنال از اسنایپرهای رئیسی در نیویورک!
مجید واشقانی: مجری‌های اینترنشنال و منوتو را یک تنه می‌خورم!
ما و اسرائیل برای نابودی ایران متحدیم!
یک وطن فروش: اسرائیل باید به ایران حمله کند!
وریا غفوری این گونه ایران اینترنشنال را له کرد
طلسم اولین بازی تدارکاتی تیم ملی می شکند؟
اخراج مجری پرحاشیه ایران اینترنشنال
گزارش عجیب اینترنشنال درباره اوضاع ایران از ترس حمله اسرائیل
توهین ایران‌اینترنشنال به تیم ملی فوتبال: فاشیست‌ها!
تصاویر وزارت اطلاعات از خانه عوامل ایران اینترنشنال
هشدار مجری ایران اینترنشنال به اعراب درباره ارتش ایران!
مصاحبه تلفنی فائزه هاشمی با ایران اینترنشنال!
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل