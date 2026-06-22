نبض خبر
چرخش شگفت انگیز اینترنشنال پس از عملکرد تیم ملی فوتبال!
در حالی که مجریان شبکه اینترنشنال ابراز عملیات روانی رژیم اسرائیل تا دیروز پرفشار این خط را دنبال میکردند که تیم ملی فوتبال ایران، «تیم جمهوری اسلامی» است و نه «تیم ایران»، حالا با موفقیت تیم ملی ایران دور پلیسی زدهاند و در چرخشی آشکار، تیم ملی را تیم مردم ایران میخوانند! این ویدیو را ببینید.
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