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کد خبر: ۱۳۸۰۸۲۱
بازدید: ۱۶۵۹

عکس: بخارا، گوهری از جاده ابریشم

شهر کهن بخارا، از تبار جاده ابریشم، همچنان با بناهای باشکوه خود، از مدارس و مساجد باستانی تا آرامگاه‌ها و دیوارهای کهن، به عنوان یکی از زیباترین و مهم‌ترین مراکز فرهنگی آسیای مرکزی، چشم جهانیان را به خود خیره کرده است.

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برچسب‌ها:
عکس مستند بخارا جاده ابریشم
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.