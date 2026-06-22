عکس: بخارا، گوهری از جاده ابریشم

شهر کهن بخارا، از تبار جاده ابریشم، همچنان با بناهای باشکوه خود، از مدارس و مساجد باستانی تا آرامگاه‌ها و دیوارهای کهن، به عنوان یکی از زیباترین و مهم‌ترین مراکز فرهنگی آسیای مرکزی، چشم جهانیان را به خود خیره کرده است.