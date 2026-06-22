کنایه تند محمد مهاجری به نبویان

پس از حاشیه‌های گسترده ناشی از اظهارات اخیر محمود نبویان در صداوسیما، محمد مهاجری لحنی کنایه‌آمیز به انتقاد از این نماینده مجلس پرداخت و خواستار کناره‌گیری وی از عرصه سیاست و حتی لباس روحانیت شد.

به گزارش تابناک؛ اظهارات جنجالی محمود نبویان در یک برنامه زنده تلویزیونی همچنان با واکنش‌های گسترده روبه‌رو است. محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا در همین راستا طی یادداشتی با عنوان «در دفاع از برادرم سید محمود نبویان» در کانال تگرامی خود نوشت: آقای محمود نبویان (نماینده مجلس) روی آنتن زنده صداوسیما حرف‌هایی زده که مجری آن را قطع کرده و باقی قضایا.

چند روز پیش در فضای رسانه‌ای و مجازی مطالبی منتشر شد که بر اساس آن تعطیلی مجلس در شرایط کنونی و به دلیل وجود برخی نمایندگان کار موجهی عنوان شده بود. حالا با حرف‌های آقای نبویان آفتاب آمد دلیل آفتاب. باز هم اگر کسی می‌خواهد نظر مردم را بداند از همین آقای نبویان بخواهد در میدان بهارستان با یک قلم و کاغذ کنار ساختمان مجلس بایستد و از رهگذران به طور تصادفی بخواهد نظرشان را در باره باز و بسته‌بودن مجلس بیان کنند. اگر در این نظرخواهی تقلب نشود حدوداً ۷۰-۸۰درصد افراد حتی اطلاع ندارند که مجلس تعطیل است. از ۲۰-۳۰ درصد بقیه هم بعید است حتی یک نفر برایش مهم باشد که مجلس باز شود.

ضرب‌المثلی هست که می‌گوید هرجا آش است فلانی فراش است. این ضرب‌المثل را گویی برای آقای نبویان ساخته‌اند. هر جا هو و جنجال است حتماً آقای نبویان که عشق تریبون است آنجا حضور دارد.

اینجا می‌خواهم از آقای نبویان دفاع کنم. او روی آنتن زنده اطلاعات طبقه‌بندی‌شده مطرح می‌کند. او این کار را عمداً انجام نمی‌دهد. سابقه نشان داده رفتارش به‌گونه‌ای است که حرف توی دهانش بند نمی‌شود. بلانسبت ایشان، کودکانی که تازه زبان باز می‌کنند همین‌جوری‌اند. بچه‌های ۳-۴ساله همین‌طورند. هر جایی که می‌روند و هر حرفی که می‌شنوند و هر غذایی که می‌خورند در اولین دیدار با هرکسی حتی غریبه‌ها همه را لو می‌دهد. اصلاً هم نمی‌شود به آنها خرده گرفت. چون ذاتشان همین است. دوست دارند خودنمایی کنند و اسرار مگو را جار بزنند. این رفتار را باید به‌حساب صداقت (بخوانید ساده‌لوحی) شان گذاشت.

باز هم به دلیل دیگری از آقای نبویان دفاع می‌کنم. فردی را در نظر بگیرید که قدش ۱۶۰ سانتیمتر است. فرض کنید به یک باشگاه مراجعه می‌کند تا در تیم والیبال حضور یابد. مسئول باشگاه به او می‌گوید قد تو برای این ورزش کوتاه است. ممکن است به‌طرف بربخورد، اما مسئول باشگاه اصلاً حرف بدی نزده و او را تحقیر نکرده. فقط واقعیت را گفته است. ما در کشورمان قدکوتاه‌های فراوانی داریم که به درد پستی که اشغال کرده‌اند نمی‌خورند. در واقع کوتوله سیاسی‌اند. مگر آن فردی که ۱۶۰ سانتی‌متر قد دارد گناهی مرتکب شده؟ قطعاً نه. کوتوله‌های سیاسی هم مجرم نیستند. مقصر کسی است که آدم کوتاه را عضو تیم والیبال کند و کوتوله سیاسی را برای مثلاً نمایندگی مجلس تأیید صلاحیت می‌کند.

یک‌بار دیگر از آقای نبویان دفاع کنم. امثال ایشان از مشکلی به نام "توهم " رنج می‌برند. این هم تقصیر خودشان نیست. یک عارضه است که روانکاوان به آن واقفند. گاهی درمان می‌شود و گاهی نمی‌شود. مثلاً آقای نبویان روزگاری می‌گفت اگر FATF تصویب شود باید [شهید]حاج‌قاسم سلیمانی را تحویل امریکا دهیم. این فقط تخیلی بود که در ذهن او می‌گذشت و کدام آدم متوهمی را سراغ دارید که قبول داشته باشد متوهم است؟! یا مثال دیگر ۵ جلد کتابی است که او در باره برجام نوشته. هرگز به کسی توصیه نمی‌کنم آن را بخواند، چون یکی از خسران‌های من در زندگی تلف‌شدن وقتم برای این کتاب متوهمانه است.

به‌عنوان برادر بزرگ‌تر به برادر کوچک‌ترم محمود نبویان نصیحت می‌کنم حال که بعد از چندین سال زحمت افزایی برای مردم و کشور، به این حال‌وروز افتاده مدتی به خودش و جامعه استراحت بدهد و به گذشته‌هایش فکر کند و با تقویت ایمانش به قیامت، نه‌فقط از گناهانش که از همه کار‌هایی که گمان می‌کند خوب بوده‌اند توبه کند. اشکال آقای نبویان این است که رفتارهایش به‌حساب روحانیت هم گذاشته می‌شود یعنی هم به سیاست لطمه می‌زند و هم به دین؛ و چه خوب که لباس روحانیت یا لباس سیاست (و ترجیحاً هر دو) را از تن بیرون کند. این توصیه برای جمع دیگری از نمایندگان نیز ضرورت دارد.