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کد خبر: ۱۳۸۰۸۱۷
بازدید: ۱۴۱۴

عکس: تداوم سنت‌های باستانی در ویتنام؛ روستای تولید عود در نزدیکی هانوی

روستای کوانگ فو کاو در نزدیکی پایتخت ویتنام، با تکیه بر تولید سنتی عود، سنت‌های چندصدساله خود را حفظ کرده است. این فعالیت اقتصادی-فرهنگی که در فاصله ۳۵ کیلومتری هانوی جریان دارد، نقش مهمی در حفظ هویت فرهنگی این منطقه ایفا می‌کند.

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برچسب‌ها:
عکس مستند ویتنام تولید عود
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.