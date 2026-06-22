عکس: تداوم سنت‌های باستانی در ویتنام؛ روستای تولید عود در نزدیکی هانوی

روستای کوانگ فو کاو در نزدیکی پایتخت ویتنام، با تکیه بر تولید سنتی عود، سنت‌های چندصدساله خود را حفظ کرده است. این فعالیت اقتصادی-فرهنگی که در فاصله ۳۵ کیلومتری هانوی جریان دارد، نقش مهمی در حفظ هویت فرهنگی این منطقه ایفا می‌کند.