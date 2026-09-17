دستور پخت تیبس؛ خوراک تند و معطر اتیوپیایی

تیبس از غذاهای سنتی اتیوپی است؛ خوراکی بر پایه تکه‌های گوشت گوساله یا گوسفند که با ترکیب ادویه اتیوپیایی بربره، کره ادویه‌دار، پیاز، سیر، زنجبیل و سبزیجات معطر آماده می‌شود. این غذا معمولاً روی نان اینجرا سرو می‌شود؛ نانی ترش‌مزه و اسفنجی که هم نقش نان را دارد و هم وسیله برداشتن غذاست.دستور پخت این غذای مقوی را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید. تیبس از غذاهای سنتی اتیوپی است؛ خوراکی بر پایه تکه‌های گوشت گوساله یا گوسفند که با ترکیب ادویه اتیوپیایی بربره، کره ادویه‌دار، پیاز، سیر، زنجبیل و سبزیجات معطر آماده می‌شود. این غذا معمولاً روی نان اینجرا سرو می‌شود؛ نانی ترش‌مزه و اسفنجی که هم نقش نان را دارد و هم وسیله برداشتن غذاست.دستور پخت این غذای مقوی را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.

مواد لازم:

برای ۸ نفر

۴۵۵ گرم فیله گوشت گوساله، مکعبی خردشده

روغن کانولا، به مقدار لازم

نصف قاشق چای‌خوری نمک کوشر، به‌علاوه مقداری بیشتر در صورت نیاز

فلفل، به مقدار لازم

۱ قاشق غذاخوری بربره، به‌علاوه مقداری بیشتر در صورت نیاز

۸۰ گرم بروکلی راب، درشت خردشده

۲ قاشق چای‌خوری کره ادویه‌دار، نیتر کیبّه

۱ عدد پیاز قرمز متوسط، نازک ورقه‌شده

۲ حبه سیر، ریز خردشده

یک تکه ۲ سانتی‌متری زنجبیل، پوست‌گرفته و ریز خردشده

۲ عدد هالوپینیو، ورقه‌شده

۲ شاخه رزماری تازه، برگ‌ها جدا و خردشده

نصف قاشق چای‌خوری زیره آسیاب‌شده

۱۰۰ گرم گوجه‌فرنگی له‌شده کنسروی

۲ قاشق غذاخوری سرکه قرمز

۲ قاشق چای‌خوری خردل دیژون

۲ عدد گوجه‌فرنگی متوسط، خردشده

۲ قاشق چای‌خوری گشنیز تازه، خردشده

اینجرا، برای سرو

پنیر تازه آیب، برای سرو