تهچین؛
دستور پخت تیبس؛ خوراک تند و معطر اتیوپیایی
تیبس از غذاهای سنتی اتیوپی است؛ خوراکی بر پایه تکههای گوشت گوساله یا گوسفند که با ترکیب ادویه اتیوپیایی بربره، کره ادویهدار، پیاز، سیر، زنجبیل و سبزیجات معطر آماده میشود. این غذا معمولاً روی نان اینجرا سرو میشود؛ نانی ترشمزه و اسفنجی که هم نقش نان را دارد و هم وسیله برداشتن غذاست.دستور پخت این غذای مقوی را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
مواد لازم:
برای ۸ نفر
۴۵۵ گرم فیله گوشت گوساله، مکعبی خردشده
روغن کانولا، به مقدار لازم
نصف قاشق چایخوری نمک کوشر، بهعلاوه مقداری بیشتر در صورت نیاز
فلفل، به مقدار لازم
۱ قاشق غذاخوری بربره، بهعلاوه مقداری بیشتر در صورت نیاز
۸۰ گرم بروکلی راب، درشت خردشده
۲ قاشق چایخوری کره ادویهدار، نیتر کیبّه
۱ عدد پیاز قرمز متوسط، نازک ورقهشده
۲ حبه سیر، ریز خردشده
یک تکه ۲ سانتیمتری زنجبیل، پوستگرفته و ریز خردشده
۲ عدد هالوپینیو، ورقهشده
۲ شاخه رزماری تازه، برگها جدا و خردشده
نصف قاشق چایخوری زیره آسیابشده
۱۰۰ گرم گوجهفرنگی لهشده کنسروی
۲ قاشق غذاخوری سرکه قرمز
۲ قاشق چایخوری خردل دیژون
۲ عدد گوجهفرنگی متوسط، خردشده
۲ قاشق چایخوری گشنیز تازه، خردشده
اینجرا، برای سرو
پنیر تازه آیب، برای سرو
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