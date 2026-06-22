جزئیات سفر پزشکیان به پاکستان
رییسجمهوری اسلامی ایران فردا (سهشنبه) به پاکستان سفر میکند.
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ حبیبالله عباسی، مدیرکل روابط عمومی دفتر ریاستجمهوری با اعلام این که سفر مسعود پزشکیان به پاکستان احتمالاً یک روزه است، گفت: پیگیری مصوبات سفرهای قبلی، بررسی زمینههای گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور و قدردانی رئیسجمهور از پیگیریهای پاکستان در موضوع میانجیگری میان ایران و آمریکا، از دلایل این سفر آقای رئیسجمهور است.
وی افزود: مشورت با مقامات عالی پاکستان در مورد موضوعات منطقهای و بینالمللی و پیگیری تفاهمهای امضا شده قبلی از دیگر دستورات کار سفر پزشکیان به پاکستان خواهد بود.
عباسی همچنین گفت: با توجه به برنامههای این سفر انتظار میرود تعدادی از وزرا و مقامات دولت از جمله وزیر امورخارجه، پزشکیان را در این سفر همراهی کنند.
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