جزئیات سفر پزشکیان به پاکستان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ حبیب‌الله عباسی، مدیرکل روابط عمومی دفتر ریاست‌جمهوری با اعلام این که سفر مسعود پزشکیان به پاکستان احتمالاً یک روزه است، گفت: پیگیری مصوبات سفر‌های قبلی، بررسی زمینه‌های گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور و قدردانی رئیس‌جمهور از پیگیری‌های پاکستان در موضوع میانجیگری میان ایران و آمریکا، از دلایل این سفر آقای رئیس‌جمهور است.

وی افزود: مشورت با مقامات عالی پاکستان در مورد موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی و پیگیری تفاهم‌های امضا شده قبلی از دیگر دستورات کار سفر پزشکیان به پاکستان خواهد بود.

عباسی همچنین گفت: با توجه به برنامه‌های این سفر انتظار می‌رود تعدادی از وزرا و مقامات دولت از جمله وزیر امورخارجه، پزشکیان را در این سفر همراهی کنند.