در دقایق پایانی دیدار ایران و بلژیک، اتفاق عجیبی خط رخ داد. جایی که تیم ملی برای یک دقیقه به دلیل ناآگاهی از قانون تعویض، مجبور شد با 10 بازیکن ادامه دهد. سعید عزت‌اللهی در زمان مشخص و سریع از نزدیک‌ترین نقطه زمین خارج نشد تا کمک‌داور اجازه ورود حسین‌زاده را صادر نکند. این صحنه باعث عصبانیت شدید امیر قلعه‌نویی شدو بر سر عزت‌اللهی فریاد زد.