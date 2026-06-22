سوت
غفلت سعید از قانون جدید؛ فریاد قلعهنویی بر سر عزتاللهی
در دقایق پایانی دیدار ایران و بلژیک، اتفاق عجیبی خط رخ داد. جایی که تیم ملی برای یک دقیقه به دلیل ناآگاهی از قانون تعویض، مجبور شد با 10 بازیکن ادامه دهد. سعید عزتاللهی در زمان مشخص و سریع از نزدیکترین نقطه زمین خارج نشد تا کمکداور اجازه ورود حسینزاده را صادر نکند. این صحنه باعث عصبانیت شدید امیر قلعهنویی شدو بر سر عزتاللهی فریاد زد.
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برچسبها:سوت ایران بلژیک جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا سعید عزت اللهی امیر قلعه نویی جام جهانی ۲۰۲۶
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