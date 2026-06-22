En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 2007
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۸۰۷۹۲
کد خبر:۱۳۸۰۷۹۲
4067 بازدید
سوت

غفلت سعید از قانون جدید؛ فریاد قلعه‌نویی بر سر عزت‌اللهی

در دقایق پایانی دیدار ایران و بلژیک، اتفاق عجیبی خط رخ داد. جایی که تیم ملی برای یک دقیقه به دلیل ناآگاهی از قانون تعویض، مجبور شد با 10 بازیکن ادامه دهد. سعید عزت‌اللهی در زمان مشخص و سریع از نزدیک‌ترین نقطه زمین خارج نشد تا کمک‌داور اجازه ورود حسین‌زاده را صادر نکند. این صحنه باعث عصبانیت شدید امیر قلعه‌نویی شدو بر سر عزت‌اللهی فریاد زد.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
سوت ایران بلژیک جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا سعید عزت اللهی امیر قلعه نویی جام جهانی ۲۰۲۶
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
بوسه مهدی طارمی در بازی بلژیک که دیده نشد
ویدیوی فیفا از علیرضا بیرانوند پس از درخشش
تحلیل فنی مجید جلالی از جدال ایران و بلژیک
قدردانی ایرانیان از علیرضا بیرانوند در لس آنجلس
سخنرانی مهدی طارمی با پیراهن بلژیک در پایان مسابقه
خلاصه بازی بلژیک 0 - ایران 0
حرف‌های جالب قلعه‌نویی پس از تساوی با بلژیک
لحظات تمجید قایدی از بیرانوند در پایان مسابقه
گوشه‌ای از واکنش‌های قلعه‌نویی در کنار زمین
حرف‌های حسرت بار طارمی پس از بازی بلژیک
تعابیر قابل تامل بیرانوند پس از درخشش مقابل بلژیک
لحظه گل طارمی به بلژیک که آفساید شد
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل