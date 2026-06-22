عکس: تزلزل در قدرت بریتانیا؛ استعفای استارمر از رهبری حزب کارگر

استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، رسماً از سمت خود استعفا داد؛ اقدامی که مسیر را برای روی کار آمدن هفتمین نخست‌وزیر این کشور طی تنها یک دهه گذشته، هموار می‌کند. رهبر حزب کارگر بریتانیا، در بیانیه‌ای اعلام کرد که با پذیرش مسئولانه نظر اعضای پارلمانی خود، از سمت رهبری حزب استعفا می‌دهد. وی با تاکید بر اینکه اولویت اصلی‌اش همیشه مصلحت کشور بوده، اعلام کرد که تصمیم حزب مبنی بر عدم صلاحیت او برای هدایت حزب به انتخابات بعدی را با کمال احترام می‌پذیرد.