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کد خبر: ۱۳۸۰۷۷۶
بازدید: ۱۶۱۸
نظرات: ۲

عکس: تزلزل در قدرت بریتانیا؛ استعفای استارمر از رهبری حزب کارگر

استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، رسماً از سمت خود استعفا داد؛ اقدامی که مسیر را برای روی کار آمدن هفتمین نخست‌وزیر این کشور طی تنها یک دهه گذشته، هموار می‌کند. رهبر حزب کارگر بریتانیا، در بیانیه‌ای اعلام کرد که با پذیرش مسئولانه نظر اعضای پارلمانی خود، از سمت رهبری حزب استعفا می‌دهد. وی با تاکید بر اینکه اولویت اصلی‌اش همیشه مصلحت کشور بوده، اعلام کرد که تصمیم حزب مبنی بر عدم صلاحیت او برای هدایت حزب به انتخابات بعدی را با کمال احترام می‌پذیرد.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل کی‌یر استارمر نخست وزیر بریتانیا استعفا
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۳
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۳
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۱ تير ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۶
بهتر
پاسخ
0
0
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۱ تير ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۲
افتضاح بود.
پاسخ
0
0