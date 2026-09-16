رندانگ گوشت گوساله یکی از غذاهای مشهور و پرطرفدار آشپزی اندونزیایی است؛ خوراکی پرادویه، عمیقاً معطر و متفاوت که در نگاه اول ممکن است خشک و بدون سس به نظر برسد، اما در واقع طعم اصلی آن در همان پوشش غلیظ و چسبیده به گوشت نهفته است. در این غذا، رطوبت اضافه در جریان پخت طولانی از بین می‌رود و آنچه باقی می‌ماند، ترکیبی فشرده از عطر ادویه‌ها، چربی شیر نارگیل، تندی فلفل‌ها و طعم ترش و مرکباتی تمر هندی است.رندانگ در اصل روشی برای نگهداری گوشت در اقلیم گرم و مرطوب اندونزی بوده است؛ زیرا پخت طولانی و کاهش رطوبت، همراه با استفاده از مواد معطر و ادویه‌های گوناگون، باعث ماندگاری بیشتر گوشت می‌شده است. با گذر زمان، همین روش به یکی از محبوب‌ترین شیوه‌های پخت گوشت تبدیل شد؛ غذایی که ظاهر ساده‌ای دارد، اما طعم آن بسیار پیچیده، غنی و ماندگار است. در این ویدیو، دستور پخت رندانگ گوشت گوساله را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید. رندانگ گوشت گوساله یکی از غذاهای مشهور و پرطرفدار آشپزی اندونزیایی است؛ خوراکی پرادویه، عمیقاً معطر و متفاوت که در نگاه اول ممکن است خشک و بدون سس به نظر برسد، اما در واقع طعم اصلی آن در همان پوشش غلیظ و چسبیده به گوشت نهفته است. در این غذا، رطوبت اضافه در جریان پخت طولانی از بین می‌رود و آنچه باقی می‌ماند، ترکیبی فشرده از عطر ادویه‌ها، چربی شیر نارگیل، تندی فلفل‌ها و طعم ترش و مرکباتی تمر هندی است.رندانگ در اصل روشی برای نگهداری گوشت در اقلیم گرم و مرطوب اندونزی بوده است؛ زیرا پخت طولانی و کاهش رطوبت، همراه با استفاده از مواد معطر و ادویه‌های گوناگون، باعث ماندگاری بیشتر گوشت می‌شده است. با گذر زمان، همین روش به یکی از محبوب‌ترین شیوه‌های پخت گوشت تبدیل شد؛ غذایی که ظاهر ساده‌ای دارد، اما طعم آن بسیار پیچیده، غنی و ماندگار است. در این ویدیو، دستور پخت رندانگ گوشت گوساله را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید.

مواد لازم برای ۴ پرس بزرگ:

۴ عدد موسیر ورقه‌شده، یا پیاز قرمز

۶ حبه سیر

حدود ۴ سانتی‌متر زنجبیل تازه، پوست‌کنده و ورقه‌شده

حدود ۴ سانتی‌متر گالانگال، یا زنجبیل

۱ عدد فلفل قرمز فرزنو

۲ عدد فلفل سرانو

۱ قاشق غذاخوری نمک کوشر، به‌علاوه مقدار بیشتر در صورت نیاز

۱ تا ۲ قاشق غذاخوری پرک فلفل قرمز، بسته به میزان تندی دلخواه

۱ قاشق چای‌خوری گشنیز آسیاب‌شده

نصف قاشق چای‌خوری زردچوبه آسیاب‌شده

یک‌هشتم قاشق چای‌خوری هل آسیاب‌شده

یک‌هشتم قاشق چای‌خوری جوز هندی

۲ قاشق غذاخوری روغن گیاهی

حدود ۱.۱۳ کیلوگرم گوشت سردست گوساله، خردشده به تکه‌های حدود ۵ سانتی‌متری

نصف ساقه علف لیمو، بخش روشن‌تر، کوبیده‌شده با پشت چاقو

۱ قوطی شیر نارگیل

۱ قاشق غذاخوری پُر شکر قهوه‌ای

۲ قاشق چای‌خوری خمیر تمر هندی، یا پوست رنده‌شده یک لیموترش و یک لیمو زرد به‌همراه آب یک لیموترش

برنج بخارپز برای سرو

گشنیز تازه و لیموترش برای تزئین، در صورت تمایل