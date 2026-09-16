دستور پخت رندانگ گوشت گوساله
مواد لازم برای ۴ پرس بزرگ:
۴ عدد موسیر ورقهشده، یا پیاز قرمز
۶ حبه سیر
حدود ۴ سانتیمتر زنجبیل تازه، پوستکنده و ورقهشده
حدود ۴ سانتیمتر گالانگال، یا زنجبیل
۱ عدد فلفل قرمز فرزنو
۲ عدد فلفل سرانو
۱ قاشق غذاخوری نمک کوشر، بهعلاوه مقدار بیشتر در صورت نیاز
۱ تا ۲ قاشق غذاخوری پرک فلفل قرمز، بسته به میزان تندی دلخواه
۱ قاشق چایخوری گشنیز آسیابشده
نصف قاشق چایخوری زردچوبه آسیابشده
یکهشتم قاشق چایخوری هل آسیابشده
یکهشتم قاشق چایخوری جوز هندی
۲ قاشق غذاخوری روغن گیاهی
حدود ۱.۱۳ کیلوگرم گوشت سردست گوساله، خردشده به تکههای حدود ۵ سانتیمتری
نصف ساقه علف لیمو، بخش روشنتر، کوبیدهشده با پشت چاقو
۱ قوطی شیر نارگیل
۱ قاشق غذاخوری پُر شکر قهوهای
۲ قاشق چایخوری خمیر تمر هندی، یا پوست رندهشده یک لیموترش و یک لیمو زرد بههمراه آب یک لیموترش
برنج بخارپز برای سرو
گشنیز تازه و لیموترش برای تزئین، در صورت تمایل