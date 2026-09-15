ته چین؛
ابزارهای حرفهای برای چیدمان غذا
چیدمان غذا فقط مسئله زیبایی نیست و میتواند به اندازه طعم، در تجربه غذا اهمیت داشته باشد. با توجه به نقش اینستاگرام و شبکههای اجتماعی در انتظار مخاطبان از ظاهر غذا، در این ویدیو پنج ابزار ساده اما کاربردی برای چیدمان حرفهای بشقاب معرفی میشود؛ از قاشق بزرگ و کاردک زاویهدار برای پخش سس و پوره، تا بطری فشاری برای طراحی خطوط و نقطهها، قالب حلقهای برای ایجاد ارتفاع و موچین برای جانمایی دقیق سبزیها و جزئیات ظریف. در پایان نیز بر اهمیت تمیز بودن لبه بشقاب و حذف اثر انگشت یا لکهها تأکید میشود. جزئیات این آموزش را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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