ثبت نام ۴۳۹ هزار کلاس اولی قطعی شد

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ رضوان حکیم زاده؛ معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ، صبح امروز در نشست خبری با رسانه ها با بیان این مطلب گفت:موالید ۶ سال تمامی که امسال باید برای ورود به پایه کلاس اول ثبت نام کنند یک میلیون و ۱۵۲ هزار و ۵۱۸ نفر هستند که تا امروز ۷۳۴ هزار و ۵۰۸ نفر ثبت نام اولیه را انجام داده اند.

به گفته او روند روند ثبت نامهای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد چشمگیری داشته است:<تا کنون ۶۳/۷ درصد از ثبت نامها انجام شده است. >

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در ادامه از بهره مندی ۹۷ درصدی داتش آموزان دوره ابتدایی در بستر فضای مجازی در طول دوران جنگ خبر داد و گفت :آمادگی برای شرایط جنگی از برنامه های کلان وزارت آموزش و پرورش قبل از وقوع جنگ رمضان بود به همین منظور ضمن ضبط تمامی محتوای کتارهای درسی با مشارکت استانهای سراسر کشور و بارگزاری محتواهای تهیه شده در بستر شاد ، مدرسه تلویزیونی آموزش و طرح حامی نیز در راستای آموزش دانش آموزان اجرا شد.

حکیم زاده تداوم آموزش ها برای دانش آموران محروم از فضای مجازی، ایجاد شبکه ارتباطی برای امید و ارامش بین خانواده ها و رصد و نظارت بر کیفیت آموزشها از محورهای اصلی کار آموزش و پرورش در دوران جنگ عنوان کرد.