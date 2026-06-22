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ثبت نام ۴۳۹ هزار کلاس اولی قطعی شد

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از قطعیت ثبت نام ۴۳۹ هزار کلاس اولی تا امروز خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۰۷۲۰
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371 بازدید
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ثبت نام ۴۳۹ هزار کلاس اولی قطعی شد

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ رضوان حکیم زاده؛ معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ، صبح امروز در نشست خبری با رسانه ها با بیان این مطلب گفت:موالید ۶ سال تمامی که امسال باید برای ورود به پایه کلاس اول ثبت نام کنند یک میلیون و ۱۵۲ هزار و ۵۱۸ نفر هستند که تا امروز ۷۳۴ هزار و ۵۰۸ نفر ثبت نام اولیه را انجام داده اند.

به گفته او روند روند ثبت نامهای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد چشمگیری داشته است:<تا کنون ۶۳/۷ درصد از ثبت نامها انجام شده است. >

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در ادامه از بهره مندی ۹۷ درصدی داتش آموزان دوره ابتدایی در بستر فضای مجازی در طول دوران جنگ خبر داد و گفت :آمادگی برای شرایط جنگی از برنامه های کلان وزارت آموزش و پرورش قبل از وقوع جنگ رمضان بود به همین منظور ضمن ضبط تمامی محتوای کتارهای درسی با مشارکت استانهای سراسر کشور و بارگزاری محتواهای تهیه شده در بستر شاد ، مدرسه تلویزیونی آموزش و طرح حامی نیز در راستای آموزش دانش آموزان اجرا شد.

حکیم زاده تداوم آموزش ها برای دانش آموران محروم از فضای مجازی، ایجاد شبکه ارتباطی برای امید و ارامش بین خانواده ها و رصد و نظارت بر کیفیت آموزشها از محورهای اصلی کار آموزش و پرورش در دوران جنگ عنوان کرد.

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ثبت نام کلاس اول آموزش و پرورش
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
1
1
پاسخ
باز هم زیاده زیاده زیاده . اقا زاد و ولد رو کم کنید . چه خبره ؟ 439000 !!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
0
0
پاسخ
۲۰۰هزار افغانی
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