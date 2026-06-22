سوت
حرفهای حسرت بار طارمی پس از بازی بلژیک
مهدی طارمی پس از تساوی ایران و بلژیک گفت: «کسی از ما انتظار این نمایش را نداشت... اگر تجربه بازی بینالمللی بیشتری داشتیم، میتوانستیم ببریم... گلی که زدیم، تمرینشده بود اما با بدشانسی آفساید شد... تمام تلاشمان را میکنیم به هدفمان برسیم...» اظهارات طارمی را میبینید و میشنوید.
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قابل توجه آقای طارمی
مصر با ۳ گل نیوزلند را شکست داد
مصر با ۳ گل نیوزلند را شکست داد
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
کدوم نمایش؟؟؟؟ ده نفره دفاع کردن
خوبه بلژیک در حد ی تیم عربی هم نبود دیشب
خوبه بلژیک در حد ی تیم عربی هم نبود دیشب
دم همگی گرم بچه های باغیرت،پرچم غیرتتون بالاست
تو زمونه ای که عده ای لوح بی غیرتی سر دست گرفته اند.
تو زمونه ای که عده ای لوح بی غیرتی سر دست گرفته اند.
كدام بازي خوب ! ؟؟؟؟؟
تازه وقتي بلژيك ده نفره شد تونستيد دو تا پاس درست به هم بديد اما بازم بلژيك سرتر بود!
بازي ژاپن را ديديد؟!
تازه وقتي بلژيك ده نفره شد تونستيد دو تا پاس درست به هم بديد اما بازم بلژيك سرتر بود!
بازي ژاپن را ديديد؟!