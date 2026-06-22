مهدی طارمی پس از تساوی ایران و بلژیک گفت: «کسی از ما انتظار این نمایش را نداشت... اگر تجربه بازی بین‌المللی بیشتری داشتیم، می‌توانستیم ببریم... گلی که زدیم، تمرین‌شده بود اما با بدشانسی آفساید شد... تمام تلاش‌مان را می‌کنیم به هدف‌مان برسیم...» اظهارات طارمی را می‌بینید و می‌شنوید.