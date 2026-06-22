En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 5301
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۸۰۶۹۲
کد خبر:۱۳۸۰۶۹۲
10264 بازدید
نظرات: ۱۰
سوت

حرف‌های حسرت بار طارمی پس از بازی بلژیک

مهدی طارمی پس از تساوی ایران و بلژیک گفت: «کسی از ما انتظار این نمایش را نداشت... اگر تجربه بازی بین‌المللی بیشتری داشتیم، می‌توانستیم ببریم... گلی که زدیم، تمرین‌شده بود اما با بدشانسی آفساید شد... تمام تلاش‌مان را می‌کنیم به هدف‌مان برسیم...» اظهارات طارمی را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
سوت تیم‌ملی فوتبال ایران ویدیو ایران جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا بلژیک مهدی طارمی
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
بوسه مهدی طارمی در بازی بلژیک که دیده نشد
چرخش شگفت انگیز اینترنشنال پس از عملکرد تیم ملی فوتبال!
ویدیوی فیفا از علیرضا بیرانوند پس از درخشش
غفلت سعید از قانون جدید؛ فریاد قلعه‌نویی بر سر عزت‌اللهی
تحلیل فنی مجید جلالی از جدال ایران و بلژیک
حرف‌های جالب قلعه‌نویی پس از تساوی با بلژیک
تعابیر قابل تامل بیرانوند پس از درخشش مقابل بلژیک
خلاصه بازی بلژیک 0 - ایران 0
لحظات تمجید قایدی از بیرانوند در پایان مسابقه
گوشه‌ای از واکنش‌های قلعه‌نویی در کنار زمین
آخرین تمرین تیم ملی قبل از بازی با بلژیک
استارت سنگین تیم ملی برای رویارویی با بلژیک
قدردانی ایرانیان از علیرضا بیرانوند در لس آنجلس
لحظه گل طارمی به بلژیک که آفساید شد
سخنرانی مهدی طارمی با پیراهن بلژیک در پایان مسابقه
حرف‌های مهدی طارمی درباره رفتار سیاسی آمریکا در الجزیره
سوال معنادار علیرضا بیرانوند از مهدی طارمی و علیرضا جهانبخش
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
15
5
پاسخ
قابل توجه آقای طارمی
مصر با ۳ گل نیوزلند را شکست داد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
هر دوره باید حسرت صعود را داشته باشیم. اگر زمان هم‌گروهی با آمریکا عده‌ای فریب نمی‌خوردند شاید طلسم شکسته می‌شد. این دوره هم سرردار آزمون ظلم بدی کرد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
25
7
پاسخ
کدوم نمایش؟؟؟؟ ده نفره دفاع کردن
خوبه بلژیک در حد ی تیم عربی هم نبود دیشب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
6
22
پاسخ
ماشاالله طارمی و تیم ملی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
5
20
پاسخ
ماشالله بهتون خدایارتون 💙
جواد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
5
5
پاسخ
سلطان دایو خاورمیانه
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
3
11
پاسخ
بازی خیلی خوبی انجام دادید . دمتون گرم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
3
12
پاسخ
دم همگی گرم بچه های باغیرت،پرچم غیرتتون بالاست
تو زمونه ای که عده ای لوح بی غیرتی سر دست گرفته اند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
8
4
پاسخ
كدام بازي خوب ! ؟؟؟؟؟

تازه وقتي بلژيك ده نفره شد تونستيد دو تا پاس درست به هم بديد اما بازم بلژيك سرتر بود!

بازي ژاپن را ديديد؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
4
0
پاسخ
ميگه تجربه بين المللي مون كم بود آقا كل تيم افراد فوق با تجربه بودند حتي شايد پيرترين تيم
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل