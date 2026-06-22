تعابیر قابل تامل بیرانوند پس از درخشش مقابل بلژیک

علیرضا بیرانوند سنگربان تیم ملی فوتبال ایران پس از درخشش مقابل مهاجمان تیم فوتبال بلژیک و انتخاب به عنوان بهترین بازیکن مسابقه گفت: «درود به غیرت و شرف بازیکنان تیم... امیدوارم با تمرکز بیشتر صعود کنیم!» حرف‌های کامل بیرانوند را می‌بینید و می‌شنوید.