سوت
تعابیر قابل تامل بیرانوند پس از درخشش مقابل بلژیک
علیرضا بیرانوند سنگربان تیم ملی فوتبال ایران پس از درخشش مقابل مهاجمان تیم فوتبال بلژیک و انتخاب به عنوان بهترین بازیکن مسابقه گفت: «درود به غیرت و شرف بازیکنان تیم... امیدوارم با تمرکز بیشتر صعود کنیم!» حرفهای کامل بیرانوند را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۷
تیم فوتبال مگر 11 نفره نیست؟ پس ایران چطوری 15 تا بازیکن گذاشته بود توی محوطه جریمه که گل نخوره ؟
نگاهی به آمار بازی، مثل درصد مالکیت توپ، تعداد پاسها و دقت پاسها تا قبل از اینکه یک بلژیکی کارت قرمز بگیرد ، بیندازید. برای مثال مالکیت توپ بلزیک هشتاد درصد و ایران بیت درصد بود. بنابراین تساوی ایران چیزی جز یک ابر شانس نبود. چرا الکی بزرگش میکنید. بیش از نیم ساعت هم که ده نفره بازی کردند.
هرچقدر دفاع تلاش کرد که حتما گل بخوریم بیراوند یک نفره جور همه رو کشید
كل نتيجه كه درمقابل يه همچين تيمي واقعا قابل قبوله مديون بيرانونديم