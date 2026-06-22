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تعداد بازدید : 3549
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کد خبر:۱۳۸۰۶۸۹
کد خبر:۱۳۸۰۶۸۹
7155 بازدید
نظرات: ۷
سوت

تعابیر قابل تامل بیرانوند پس از درخشش مقابل بلژیک

علیرضا بیرانوند سنگربان تیم ملی فوتبال ایران پس از درخشش مقابل مهاجمان تیم فوتبال بلژیک و انتخاب به عنوان بهترین بازیکن مسابقه گفت: «درود به غیرت و شرف بازیکنان تیم... امیدوارم با تمرکز بیشتر صعود کنیم!» حرف‌های کامل بیرانوند را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
سوت ایران بلژیک تیم‌ملی فوتبال ایران جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا علیرضا بیرانوند
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
7
2
پاسخ
تیم فوتبال مگر 11 نفره نیست؟ پس ایران چطوری 15 تا بازیکن گذاشته بود توی محوطه جریمه که گل نخوره ؟
سارا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
2
15
پاسخ
دمش گرم خیلی خوب بازی کرد
چیانچی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
11
4
پاسخ
نگاهی به آمار بازی، مثل درصد مالکیت توپ، تعداد پاسها و دقت پاسها تا قبل از اینکه یک بلژیکی کارت قرمز بگیرد ، بیندازید. برای مثال مالکیت توپ بلزیک هشتاد درصد و ایران بیت درصد بود. بنابراین تساوی ایران چیزی جز یک ابر شانس نبود. چرا الکی بزرگش میکنید. بیش از نیم ساعت هم که ده نفره بازی کردند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
2
11
پاسخ
افرین به غیرت و شعورت
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
1
5
پاسخ
هرچقدر دفاع تلاش کرد که حتما گل بخوریم بیراوند یک نفره جور همه رو کشید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
2
4
پاسخ
كل نتيجه كه درمقابل يه همچين تيمي واقعا قابل قبوله مديون بيرانونديم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
1
1
پاسخ
بلژیک صددرصد نیوزلندرومیبره اونوقت حتی مصربامساوی باماهم همراه بابلژیک صعودمیکنن مگرمعجزه رخ بده که بتونیم مصرروببرم!
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