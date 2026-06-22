سوت
حرفهای جالب قلعهنویی پس از تساوی با بلژیک
امیر قلعه نویی پس از متوقف کردن تیم فوتبال بلژیک از علیرضا بیرانوند تشکر کرد و در عین حال از تعویضهایش عدم ابراز رضایت کرد و گفت انتظار داشته با این تعویضها تیم فوتبال ایران مقابل بلژیک ده نفره به گل برسد و پیروز از زمین بیرون بیاید. اظهارات سرمربی تیم ملی ایران را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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وسط زمین هافبک بازی ساز نداری مهدی قائدی را هم وارد بازی نکردی نه نیمه اول نه نیمه دوم بازیکن تکنیکی و بازیسازی هست
اقای ژنرال مثلا با اوردن جهانبخش داخل زمین خواستی تیم هجومی بشه یا ازش انتظار داشتی؟مغانلو و محمدی مثلا خواستن برات چکار کنن؟شما بازی اول اریا یوسفی و قاعدی رو بازی دادی پخته و باتجربه شدن برای بازی دوم که بذاریشون سر نیمکت؟عجیب مربی هستی تو
جناب آقای قلعه نوعی، مصر هم با بلژیک مساوی کرد آن هم بلژیک ۱۱ نفره که ده نفره ، ضمنا مصر نیوزیلند را با ۳ گل شکست داد اینقدر هم سر و صدا راه ننداختد که شاخ غول شکستند
والا 10 نفر از اول دفاع میکردند فقط !!! حیف که ی مربی خوب نبود وگرنه برد از این تیمها حتی بلژیک ضعیف هم شدنی بود...
قلعه نویی مربی نیست . فکر کرده اگه هافبک بیرون بکشه و فوروارد بیاره گل میزنه . این تعویضهای هیجانی باعث شد علاوه بر اینکه ما خط وسط (که هم تامین کننده حمله بود هم دفاع کننده) رو از دست بدیم به بلژیک 10 نفره هم این جسارت رو داد که دوباره از بازی دفاعی خارج و به ما حمله کنند . و واقعا شانس آوردیم که نباختیم .
برای اولین بار واقعگرانه و درست صحبت کرد. تعویض ها بسیار بد و بدون استراتژی انجام شد.. مغانلو؟ جهانبخش؟ چرا و با چه هدفی انجام شدند