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تعداد بازدید : 3628
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کد خبر:۱۳۸۰۶۸۸
کد خبر:۱۳۸۰۶۸۸
73069 بازدید
نظرات: ۱۱
سوت

حرف‌های جالب قلعه‌نویی پس از تساوی با بلژیک

امیر قلعه نویی پس از متوقف کردن تیم فوتبال بلژیک از علیرضا بیرانوند تشکر کرد و در عین حال از تعویض‌هایش عدم ابراز رضایت کرد و گفت انتظار داشته با این تعویض‌ها تیم فوتبال ایران مقابل بلژیک ده نفره به گل برسد و پیروز از زمین بیرون بیاید. اظهارات سرمربی تیم ملی ایران را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
سوت امیر قلعه نویی ویدیو علیرضا بیرانوند ایران بلژیک جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
2
6
پاسخ
وسط زمین هافبک بازی ساز نداری مهدی قائدی را هم وارد بازی نکردی نه نیمه اول نه نیمه دوم بازیکن تکنیکی و بازیسازی هست
حجت حسن زاده
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
4
6
پاسخ
اقای ژنرال مثلا با اوردن جهانبخش داخل زمین خواستی تیم هجومی بشه یا ازش انتظار داشتی؟مغانلو و محمدی مثلا خواستن برات چکار کنن؟شما بازی اول اریا یوسفی و قاعدی رو بازی دادی پخته و باتجربه شدن برای بازی دوم که بذاریشون سر نیمکت؟عجیب مربی هستی تو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
8
6
پاسخ
جناب آقای قلعه نوعی، مصر هم با بلژیک مساوی کرد آن هم بلژیک ۱۱ نفره که ده نفره ، ضمنا مصر نیوزیلند را با ۳ گل شکست داد اینقدر هم سر و صدا راه ننداختد که شاخ غول شکستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
4
5
پاسخ
والا 10 نفر از اول دفاع میکردند فقط !!! حیف که ی مربی خوب نبود وگرنه برد از این تیمها حتی بلژیک ضعیف هم شدنی بود...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
3
4
پاسخ
تا اونجاییکه ما دیدیم طارمی تیم و کوچ میکرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
3
5
پاسخ
تیم امادگی لازم رو نداره
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
4
3
پاسخ
قلعه نویی مربی نیست . فکر کرده اگه هافبک بیرون بکشه و فوروارد بیاره گل میزنه . این تعویضهای هیجانی باعث شد علاوه بر اینکه ما خط وسط (که هم تامین کننده حمله بود هم دفاع کننده) رو از دست بدیم به بلژیک 10 نفره هم این جسارت رو داد که دوباره از بازی دفاعی خارج و به ما حمله کنند . و واقعا شانس آوردیم که نباختیم .
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
6
5
پاسخ
مربي بي سواد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۰۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
2
5
پاسخ
برای اولین بار واقعگرانه و درست صحبت کرد‌.‌ تعویض ها بسیار بد و بدون استراتژی انجام شد.. مغانلو؟ جهانبخش؟ چرا و با چه هدفی انجام شدند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
3
0
پاسخ
داره یه جورایی از عزت اللهی عذر خواهی میکنه!
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