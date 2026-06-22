امیر قلعه نویی پس از متوقف کردن تیم فوتبال بلژیک از علیرضا بیرانوند تشکر کرد و در عین حال از تعویض‌هایش عدم ابراز رضایت کرد و گفت انتظار داشته با این تعویض‌ها تیم فوتبال ایران مقابل بلژیک ده نفره به گل برسد و پیروز از زمین بیرون بیاید. اظهارات سرمربی تیم ملی ایران را می‌بینید و می‌شنوید.