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قلعه نویی: می‌توانستیم بلژیک را ببریم

سرمربی تیم ملی ایران گفت: می‌توانستیم بلژیک را ببریم، اما از تعویض‌ها راضی نبودم.
کد خبر: ۱۳۸۰۶۷۹
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1380 بازدید
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۳
قلعه نویی: می‌توانستیم بلژیک را ببریم

به گزارش تابناک، امیر قلعه نویی پس از تساوی بدون گل تیم ملی مقابل ّلزیک در دور دوم بازی‌های گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: بازی خوبی را انجام دادیم و می‌توانستیم برنده بازی باشیم. بلژیک تیم خیلی خوبی دارد ولی شانس آوردند بعد از ۱۰ نفره شدن بازی را نباختیم.

سرمربی تیم ملی ایران درباره عدم رسیدن به گل با وجود ۱۰ نفره شدن حریف و تعویض‌هایی که وارد زمین شدند، تاکید کرد: من از تعویضی‌ها راضی نبودم. به هر حال فوتبال همین است. مثل بازی قبل تعویض‌ها جواب می‌دهد ولی آنهایی که در این بازی وارد زمین شدند توقع ما را برآورده نکردند.

او افزود: به هر حال این بازی تمام شد و از حالا به بعد برای بازی با مصر آماده می‌شویم.

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جام جهانی تیم‌ملی فوتبال ایران امیر قلعه نویی سرمربی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا مرحله گروهی بلژیک
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
2
1
پاسخ
تعویض ها رو خودت انجام دادی اشتباه بدی کردی برد را از تیم گرفتی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
2
3
پاسخ
شانس گفت 10 نفره شدن لطفا زیاد دور برندار !!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
3
0
پاسخ
باید قائدی را وارد زمین میکرد مقانلو و جهانبخش کارایی ندارن انگار اماده نیستن در بازی بعدی از علی پور استفاده کن
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