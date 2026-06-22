سرمربی تیم ملی ایران گفت: می‌توانستیم بلژیک را ببریم، اما از تعویض‌ها راضی نبودم.

به گزارش تابناک، امیر قلعه نویی پس از تساوی بدون گل تیم ملی مقابل ّلزیک در دور دوم بازی‌های گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: بازی خوبی را انجام دادیم و می‌توانستیم برنده بازی باشیم. بلژیک تیم خیلی خوبی دارد ولی شانس آوردند بعد از ۱۰ نفره شدن بازی را نباختیم.

سرمربی تیم ملی ایران درباره عدم رسیدن به گل با وجود ۱۰ نفره شدن حریف و تعویض‌هایی که وارد زمین شدند، تاکید کرد: من از تعویضی‌ها راضی نبودم. به هر حال فوتبال همین است. مثل بازی قبل تعویض‌ها جواب می‌دهد ولی آنهایی که در این بازی وارد زمین شدند توقع ما را برآورده نکردند.

او افزود: به هر حال این بازی تمام شد و از حالا به بعد برای بازی با مصر آماده می‌شویم.