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روایت نگران کننده مقام مسئول از وضعیت بحرانی دارو
احمد آریایی نژاد عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی داروها اصلاً در بازار نیست، نسبت به رشد شدید و هفت هشت برابر شدن شماری از داروهای تک نسخه برای بیماران صعب العلاج خبر داد و هشدار داد که در صورت تداوم وضعیت برخی به واسطه ناتوانی مالی در تامین دارو به سمت عدم درمان میرود. توضیحات این پزشک و نماینده مجلس را میبینید و میشنوید.
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اقای دکتر داروی تک نسخه ای به دارویی که تنهایی در نسخه مینویسند نمیگدیند!؟!؟!؟
تعریف تک نسخه : داروی تک نسخهای به دارویی اطلاق میشود که بر اساس مشخصات منحصر به فرد بیمار، از جمله ژنتیک، سوابق پزشکی و شرایط فعلی او طراحی و تولید میگردد. این داروها معمولاً برای بیماران با بیماریهای نادر، مزمن، یا مقاوم به درمانهای معمولی تجویز میشوند و هدف آنها ارائه درمانی دقیق و مؤثر است.
تعریف تک نسخه : داروی تک نسخهای به دارویی اطلاق میشود که بر اساس مشخصات منحصر به فرد بیمار، از جمله ژنتیک، سوابق پزشکی و شرایط فعلی او طراحی و تولید میگردد. این داروها معمولاً برای بیماران با بیماریهای نادر، مزمن، یا مقاوم به درمانهای معمولی تجویز میشوند و هدف آنها ارائه درمانی دقیق و مؤثر است.