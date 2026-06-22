روایت نگران کننده مقام مسئول از وضعیت بحرانی دارو

احمد آریایی نژاد عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی داروها اصلاً در بازار نیست، نسبت به رشد شدید و هفت هشت برابر شدن شماری از داروهای تک نسخه برای بیماران صعب العلاج خبر داد و هشدار داد که در صورت تداوم وضعیت برخی به واسطه ناتوانی مالی در تامین دارو به سمت عدم درمان می‌رود. توضیحات این پزشک و نماینده مجلس را می‌بینید و می‌شنوید.