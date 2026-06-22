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کد خبر:۱۳۸۰۶۷۶
کد خبر:۱۳۸۰۶۷۶
1085 بازدید
نظرات: ۳
نبض خبر

روایت نگران کننده مقام مسئول از وضعیت بحرانی دارو

احمد آریایی نژاد عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی داروها اصلاً در بازار نیست، نسبت به رشد شدید و هفت هشت برابر شدن شماری از داروهای تک نسخه برای بیماران صعب العلاج خبر داد و هشدار داد که در صورت تداوم وضعیت برخی به واسطه ناتوانی مالی در تامین دارو به سمت عدم درمان می‌رود. توضیحات این پزشک و نماینده مجلس را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر داروی تک نسخه ای افزایش قیمت دارو ویدیو احمد آریایی نژاد
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
1
0
پاسخ
این را به مخالفان توافق بگویید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
0
1
پاسخ
اقای دکتر داروی تک نسخه ای به دارویی که تنهایی در نسخه مینویسند نمیگدیند!؟!؟!؟
تعریف تک نسخه : داروی تک نسخه‌ای به دارویی اطلاق می‌شود که بر اساس مشخصات منحصر به فرد بیمار، از جمله ژنتیک، سوابق پزشکی و شرایط فعلی او طراحی و تولید می‌گردد. این داروها معمولاً برای بیماران با بیماری‌های نادر، مزمن، یا مقاوم به درمان‌های معمولی تجویز می‌شوند و هدف آن‌ها ارائه درمانی دقیق و مؤثر است.
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
0
0
پاسخ
ما می جنگیم
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