نبض خبر
عکس العمل شدید پزشکیان به حی علی الاصول گفتن حاضرین
عکس العمل شدید مسعود پزشکیان در پاسخ به حی علی الاصول گفتن برخی حاضرین در یک نشست امروز که اشاره به نامه رهبر معظم انقلاب دارد و در واقع درخواست عدهای برای لغو توافق ایران و آمریکا با تکیه بر نامه رهبری است را میبینید.
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غیر قابل انتشار: ۲۶
در انتظار بررسی: ۵۴
انتشار یافته: ۶۶
پس مذاکره نکنیم چه کنیم؟ مذاکره کردید چه کردید؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۶:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
ناشناس| |
۰۷:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
ناشناس| |
۰۷:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
ناشناس| |
۰۸:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
ناشناس| |
۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
جناب پزشکیان و آقای قالیباف باید با هم بیایند و با مردم رو در رو و صادقانه صحبت کنند.
پاسخ ها
حسنی| |
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
حق کاملا با پزشکیان هست نمیشه بدون پول کشور رو اداره کرد واقعیت رو باید دید
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ناشناس| |
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱