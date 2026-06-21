راهبرد تنگه هرمز از کجا شروع شد؟ شهید علی شمخانی وزیر دفاع، فرمانده مشترک نیروی دریایی ارتش و سپاه و دبیر...

دستور نتانیاهو برای شناسایی منبع درز زمان حمله به ایران نتانیاهو از دیوید زینی، رئیس شین بت، خواست تا در مورد نشت اطلاعات به...

عکس العمل شدید پزشکیان به حی علی الاصول گفتن حاضرین عکس العمل شدید مسعود پزشکیان در پاسخ به حی علی الاصول گفتن برخی حاضرین...

راه افتادن جریان «علی الاصول گرا»! ویدیویی از راه افتادن جریان «علی الاصول گرا» با اشاره به تعبیر در نامه...

سخنان جی دی ونس پیش از ورود قالیباف به محل مذاکرات سخنان جی دی ونس، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و محمد بن عبدالرحمن آل...

لحظات تحقیر جی دی ونس توسط قالیباف در حالی که هیات آمریکایی به ریاست جی دی ونس شویی در ابتدای مذاکرات راه...

تصاویر حضور قالیباف و عراقچی در محل هتل مذاکرات تصاویر حضور قالیباف و عراقچی در محل هتل مذاکرات را می‌بینید.

درخواست بستن فرودگاه روی تیم مذاکره کننده ایران! در ادامه سلسله حملات صداوسیما به تیم مذاکره کننده ایران و تعیین تکلیف...

لحظات شلیک از پشت صداوسیما به تیم مذاکره کننده ایران را ببینید در حالی که تیم مذاکره کنندگان ایران برای وادار کردن دشمن به اجرای بندهای...

تصاویر پرواز ونس سمت زوریخ برای مذاکره به قالیباف جی‌دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در راس هیاتی برای شرکت در مذاکرات با...