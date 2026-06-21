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تعداد بازدید : 14382
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کد خبر:۱۳۸۰۶۶۷
کد خبر:۱۳۸۰۶۶۷
22650 بازدید
نظرات: ۶۶
نبض خبر

عکس العمل شدید پزشکیان به حی علی الاصول گفتن حاضرین

عکس العمل شدید مسعود پزشکیان در پاسخ به حی علی الاصول گفتن برخی حاضرین در یک نشست امروز که اشاره به نامه رهبر معظم انقلاب دارد و در واقع درخواست عده‌ای برای لغو توافق ایران و آمریکا با تکیه بر نامه رهبری است را می‌بینید.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۶
در انتظار بررسی: ۵۴
انتشار یافته: ۶۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
179
75
پاسخ
پس مذاکره نکنیم چه کنیم؟ مذاکره کردید چه کردید؟
پاسخ ها
ناشناس
| Austria |
۰۶:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
باید مذاکره کنیم وبه این حرفها بی توجه بود اینها یک درصد هم نیستند که منافعشان به خطر افتاده .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
معلوم شد که تو یک کاسب تحریم هستی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
چی شده؟
ناشناس
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
۰۸:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
صلح شد. زنده موندید. غذا دارید بخورید. تورم متوقف شد ...
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
بخودت بگو حی علی انصاف .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
23
73
پاسخ
دم رییس جمهور گرم... واقعیت ها رو میگه... خدا حفظش کنه...
ناشناس
|
Canada
|
۰۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
10
110
پاسخ
جناب پزشکیان و آقای قالیباف باید با هم بیایند و با مردم رو در رو و صادقانه صحبت کنند.
پاسخ ها
حسنی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
بنظرم سبک حرف زد. درست است که رییس جمهور محترم مسئولیت بسیار سنگینی دارد اما مگر رزمندگان از کره ماه آمده اند یا پول ودرآمد کشور متعلق به دولت است؟ درآمد ها متعلق به آحاد مردم است که بصورت امانت! دراختیار دولت قرار گرفته تا با نظ نمایندگان مردم خرج شود. مثل این است که رییس بانک بگوید پولهای این بانک مال من است! موفق باشید.
مهرداد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
56
166
پاسخ
درود بر پزشکیان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
53
158
پاسخ
زنده باد اقای پزشکیان . شرایط اقتصادی خوب نیست می دانیم
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
56
163
پاسخ
حق کاملا با پزشکیان هست نمیشه بدون پول کشور رو اداره کرد واقعیت رو باید دید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
پول را باید ایشان و تیمش با برنامه ریزی و تلاش شبانه روزی تامین کند و گرنه اگر خزانه پر باشد که من هم می توانم کشور را اداره کنم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
46
138
پاسخ
دمش گرم ... زد تو خال ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
38
104
پاسخ
زنده باد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
47
132
پاسخ
شرایط بحرانی است به حرم کاسبان تحریم گوش ندهید ملت تحت فشارند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
44
144
پاسخ
کاسبی شون تو همین کارها هست ...حی علی آدمیت
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
هزار لایک
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
آدمیت فقط بخور و بخوابه؟
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