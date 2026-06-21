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کد خبر:۱۳۸۰۶۶۰
کد خبر:۱۳۸۰۶۶۰
6596 بازدید
نظرات: ۲
نبض خبر

راه افتادن جریان «علی الاصول گرا»!

ویدیویی از راه افتادن جریان «علی الاصول گرا» با اشاره به تعبیر در نامه رهبر معظم انقلاب درباره تفاهم ایران و آمریکا مورد توجه قرار گرفته است؛ جریانی که خواستار خروج ایران از این تفاهم است.
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برچسب‌ها:
نبض خبر علی الاصول گرا ویدیو مذاکرات ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا آیت الله سید مجتبی خامنه ای
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۱۵
انتشار یافته: ۲
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
4
19
پاسخ
اگر مردم ایران را به حساب می آورید یک رفراندوم در خصوص توافق برگزار کنید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
5
26
پاسخ
تندروها همیشه برای کشور خسارت بار بودند.
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