نبض خبر
راه افتادن جریان «علی الاصول گرا»!
ویدیویی از راه افتادن جریان «علی الاصول گرا» با اشاره به تعبیر در نامه رهبر معظم انقلاب درباره تفاهم ایران و آمریکا مورد توجه قرار گرفته است؛ جریانی که خواستار خروج ایران از این تفاهم است.
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برچسبها:نبض خبر علی الاصول گرا ویدیو مذاکرات ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا آیت الله سید مجتبی خامنه ای
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