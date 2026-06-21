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کد خبر: ۱۳۸۰۶۵۵
بازدید: ۲۰۵۲

عکس: دیوارنگاره‌های غزه در تجلیل از سالگرد شهادت حاج رمضان

اهالی غزه در سالگرد شهادت حاج رمضان، با بهره‌گیری از دیوارها و کوچه‌پس‌کوچه‌های خود، مجموعه‌ای از دیوارنگاره‌ها و نوشته‌های ماندگار را پدید آورده‌اند. این آثار که تلفیقی از هنر، ایمان و یاد و خاطره این شهید است، نمادی از پیوند ناگسستنی میان مردم و الگوهای مقاومت در میان ویرانه‌ها و تاریکی‌های جنگ است.

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برچسب‌ها:
عکس خبری دیوارنگاره‌های غزه سالگرد شهادت حاج رمضان
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.