عکس: دیوارنگاره‌های غزه در تجلیل از سالگرد شهادت حاج رمضان

اهالی غزه در سالگرد شهادت حاج رمضان، با بهره‌گیری از دیوارها و کوچه‌پس‌کوچه‌های خود، مجموعه‌ای از دیوارنگاره‌ها و نوشته‌های ماندگار را پدید آورده‌اند. این آثار که تلفیقی از هنر، ایمان و یاد و خاطره این شهید است، نمادی از پیوند ناگسستنی میان مردم و الگوهای مقاومت در میان ویرانه‌ها و تاریکی‌های جنگ است.