عکس: دیوارنگارههای غزه در تجلیل از سالگرد شهادت حاج رمضان
اهالی غزه در سالگرد شهادت حاج رمضان، با بهرهگیری از دیوارها و کوچهپسکوچههای خود، مجموعهای از دیوارنگارهها و نوشتههای ماندگار را پدید آوردهاند. این آثار که تلفیقی از هنر، ایمان و یاد و خاطره این شهید است، نمادی از پیوند ناگسستنی میان مردم و الگوهای مقاومت در میان ویرانهها و تاریکیهای جنگ است.
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برچسبها:عکس خبری دیوارنگارههای غزه سالگرد شهادت حاج رمضان
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