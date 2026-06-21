عکس: دیدار تیم های ملی اسپانیا و عربستان

تیم ملی اسپانیا در جریان بازی گروه H جام جهانی ۲۰۲۶، با نمایشی خیره‌کننده و مقتدرانه، تیم عربستان را با نتیجه ۴ بر صفر شکست داد. این پیروزی ارزشمند در دیدار یکشنبه که از ساعت ۱۹:۳۰ برگزار شد، گام بلندی برای اسپانیا در مسیر صعود محسوب می‌شود و ستاره‌های این تیم توانستند از اولین فرصت‌های خود برای ضربه زدن به رقبای خود در گروه استفاده کنند.