عکس: دیدار تیم های ملی اسپانیا و عربستان
تیم ملی اسپانیا در جریان بازی گروه H جام جهانی ۲۰۲۶، با نمایشی خیرهکننده و مقتدرانه، تیم عربستان را با نتیجه ۴ بر صفر شکست داد. این پیروزی ارزشمند در دیدار یکشنبه که از ساعت ۱۹:۳۰ برگزار شد، گام بلندی برای اسپانیا در مسیر صعود محسوب میشود و ستارههای این تیم توانستند از اولین فرصتهای خود برای ضربه زدن به رقبای خود در گروه استفاده کنند.
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