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کد خبر:۱۳۸۰۶۳۸
کد خبر:۱۳۸۰۶۳۸
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نبض خبر

ترامپ: ایران را تصرف می‌کنم! / پزشکیان مراقب حرف‌هایش باشد / دیگر کشوری نخواهید داشت!

دونالد ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز مدعی شد در واکنش به تهدید ایران مبنی بر بستن تنگه هرمز، به ایرانی‌ها گفتم اگر تنگه هرمز را ببندید دیگر کشوری نخواهید داشت که به آن برگردید! او همچنین مسعود پزشکیان را درباره حفظ غنی سازی تهدید کرد که مراقب حرف‌هایی که می‌زند باشد و گفت ایالات متحده ممکن است در آینده تنگه هرمز را در صورت لزوم تصرف کند و عوارض دریافت کند و این شامل تصرف 20 درصد از نفتی است که از تنگه عبور می‌کند! اظهارات ترامپ را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر مسعود پزشکیان دونالد ترامپ مذاکرات ایران و آمریکا ویدیو تنگه هرمز
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