مسعود پزشکیان امروز در جریان دو سخنرانی مواضعی گرفت که واکنش‌هایی در پی داشت. رئیس جمهور در فرازهایی از سخنانش گفت: «من از این می‌ترسم که نتوانیم مردم راضی کنیم و به خیابان بیایند اعتراض کنند.... بیشترین امید دشمنان به این است که در داخل کشور تفرقه ایجاد شود... هرکسی که دلش نمی‌خواهد در کشور آرامش ایجاد شود در مسیر نتانیاهو قرار دارد... تمام مفاد تفاهم‌نامه امضا شده بین ایران و آمریکا به نفع ماست و دستاوردهای این گفت‌وگو و مذاکره عیان خواهد بود... 6 میلیارد دلار پول ما در قطر برخواهد گشت.نتانیاهو اولین ناراضی از مذاکرات است... در این مذاکرات دنبال گرفتن حق مان هستیم... زیر بار زور و ظلم و ذلت نمی‌رویم... از حق غنی‌سازی نخواهیم گذشت؛ آنها مجبورند بپذیرند... مواضع ترامپ ۱۸۰ درجه نسبت به گذشته عوض شده... آنها پذیرفتند که حق ملت ایران را نمی‌توانند نادیده بگیرند... قاعده عوض شده است... صد روز است که شبانه روز در حال فعالیت هستیم... حتی یک روز مرخصی نبودیم؛ به دنبال عزت و سربلندی ایران هستیم...» اظهارات پزشکیان را می‌بینید و می‌شنوید.