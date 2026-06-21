به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ شرایط نابرابری که آمریکا میزبان جام جهانی برای ایران بوجود آورده باعث اعتراض مجدد امیر قلعه‌نویی در نشست خبری امروز قبل از بازی بلژیک شد که نشریه تلگراف انگلیس در گزارشی به اعتراض سرمربی ایران به سکوت ۴۷ مربی دیگر جام جهانی پرداخت.

قلعه‌نویی سکوت مربیان دیگر شرکت کننده در جام جهانی به شرایط نابرابر ایران را به چالش کشید.

پیش از این فدراسیون فوتبال کشورمان و امیر قلعه‌نویی چندین‌بار به شرایط نابرابر صدور ویزا برای ورود به آمریکا برای هر بازی ۲۴ ساعت قبل از مسابقه اعتراض کرده بودند.

ایران رسما به فیفا شکایت کرد تا ویزای ورود به آمریکا ۲ روز قبل از بازی باشد اما فعلا آمریکا تصمیم‌ جدیدی نگرفته البته نماینده ویژه کاخ سفید در امور جام جهانی از «بررسی این درخواست ایران» در بازی سوم خبر داد.

نشریه تلگراف می‌نویسد که سرمربی ایران به شدت از سکوت ۴۷ مربی دیگر جام جهانی از ناعدالتی میزبان نسبت به ایران گلایه کرد و با عصبانیت رفتارهای میزبان را غیرانسانی توصیف کرد.خشم امیر قلعه‌نویی رسانه انگلیسی را واداشته تا محتوایی با عنوان «شرایط نابرابر ایران در جام جهانی میزبانی آمریکا را به چالش کشیده است» بپردازد.