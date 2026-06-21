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کد خبر: ۱۳۸۰۵۸۵
بازدید: ۲۰۱۵

عکس: قالیباف با نخست‌وزیر پاکستان در سوئیس دیدار کرد

محمدباقر قالیباف، رئیس هیأت مذاکره‌کننده ایران، در حاشیه روند مذاکرات در سوئیس، با شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، دیدار و گفتگو کرد. این دیدار پس از گفتگوی قالیباف با همتای قطری خود، که نقش میانجی را در این روند ایفا می‌کند، صورت گرفت و نشان‌دهنده تلاش‌های دیپلماتیک چندجانبه در چارچوب این مذاکرات است.

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برچسب‌ها:
عکس خبری قالیباف سوئیس نخست وزیر پاکستان
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.