عکس: قالیباف با نخست‌وزیر پاکستان در سوئیس دیدار کرد

محمدباقر قالیباف، رئیس هیأت مذاکره‌کننده ایران، در حاشیه روند مذاکرات در سوئیس، با شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، دیدار و گفتگو کرد. این دیدار پس از گفتگوی قالیباف با همتای قطری خود، که نقش میانجی را در این روند ایفا می‌کند، صورت گرفت و نشان‌دهنده تلاش‌های دیپلماتیک چندجانبه در چارچوب این مذاکرات است.