عکس: تلاش پاکستان برای میانجیگری؛ دیدار ونس با شریف و منیر در حاشیه مذاکرات
در حاشیه مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس، جی.دی. ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، با شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، و ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش این کشور، دیدار و گفتگو کرد. این دیدار در راستای تلاشهای پاکستان برای میانجیگری در مسائل منطقهای و تسهیل گفتگوها میان ایران و آمریکا صورت گرفته است.نشست سه جانبه ایران، امریکا و قطر با موضوع آتش بس فراگیر در لبنان و اموال بلوکه شده ایران هم اکنون در مخل مذاکرات در حال برگزاری است.
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